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В российско-японских отношениях ожидается потепление
XXV российско-японский симпозиум, прошедший во Владивостоке, собрал самых авторитетных ученых ДВО РАН и района Кансай. В течение двух дней - 7 и 8 сентября - в стенах ДВО РАН прозвучало 10 докладов на тему истории, культуры, литературы, политики, философии, международных отношений. Следует обратить внимание на то, что "юбилейный" симпозиум прошел на фоне смены правящей партии Японии.
История конференций ведущих российских и японских ученых началась с далекого 1975 года: тогда на международный семинар ученых в Осаку приехало немало тихоокеанских ученых, которые во время семинара завязали дружеские связи с японскими коллегами. Затем у директора Осакского университета экономики и права Вакио ФУДЗИМОТО возникла идея сделать такие съезды ученых регулярными.
Первая конференция российских и японских ученых прошла в 1984 году в Осаке, в следующем году - в Находке и Хабаровске, так как Владивосток был тогда закрытым городом. Но к четвертому симпозиуму усилиями ученых ДВО РАН японских ученых пустили на симпозиум во Владивосток, хоть поездка в столицу Приморского края оказалась не самой приятной для японских гостей - из Хабаровска несколько десятков ученых ехали в одном вагоне, в котором и сидячих мест хватило не всем. С тех пор конференции проходят регулярно, перерыв был только в 1988 году.
Осака, Владивосток и Хабаровск по очереди принимают ученых России и Японии. Традиционно принимающая сторона слушает доклады гостей, а затем комментирует их и задает вопросы. Владивосток и Хабаровск разделили между собой темы докладов: во Владивостоке обсуждаются доклады на темы истории, культуры, литературы, политики, философии, а Хабаровск берет экономическую тематику.
XXV российско-японский симпозиум ученых ДВО РАН и района Кансай посвящен проблемам культурного взаимодействия, взаимопонимания России и Японии, историческим и политическим проблемам. Смена правящей политической партии Японии в этом году не отразилась в докладах японских гостей - все-таки доклады готовятся заблаговременно, а смена правящей партии произошла не так давно - но стала предметом обсуждения вне симпозиума.
А политические изменения в Японии "ЗР" согласился прокомментировать директор института международных отношений и социальных технологий ВГУЭС, кандидат философских наук, доктор политических наук, профессор Михаил ШИНКОВСКИЙ:
- Ситуация, которая сложилась в Японии, во многом уникальна - впервые с 1955 года, за небольшим исключением в 1993-м, либерально-демократическая партия Японии ушла от власти. На ее место пришла демократическая партия.
Японская либерально-демократическая партия (ЛДПЯ) во главе с Таро АСО проиграла по следующей причине. Менталитет ЛДПЯ - в экономику правительство вмешивается крайне редко. Между тем экономическая ситуации Японии крайне сложна: она находятся в состоянии длительного экономического застоя, который только усугубился на фоне мирового экономического кризиса. Из стран Большой восьмерки кризис тяжелей всего ударил по Японии, количество безработных в этой стране сейчас достигает 5,6 млн человек. Японский избиратель устал от ЛДПЯ. Это привело к тому, что вначале были проиграны выборы в муниципалитет Токио, в связи с этим у Таро Асо не было иного выхода, как назначить всеобщие выборы, которые также были с треском проиграны. Так и закончилась практически пятидесятилетняя, за исключением двух лет, монополия на власть ЛДПЯ. Теперь к власти пришли новые политические игроки, возглавляемые Юкио ХАТАЯМА.
Хатаяма - очень известная фамилия, Юкио Хатаяма приходится внуком знаменитого Итиро Хатаяма, который, будучи премьер-министром Японии, в 1955 году впервые приехал в Советский Союз и подписал декларацию о прекращении состояния войны между Японией и СССР. Именно ему было обещано отдать архипелаг Хабомаи (Южно-Курильская гряда, Малая Курильская гряда) в случае заключения мирного договора. В 1960 году после заключения японо-американского оборонительного договора Россия дезавуировала эти соглашения. Сейчас не без стараний Владимира ПУТИНА Россия готова вернуться к договоренностям 1955 года. Но с тех пор и позиция Японии изменилась: помимо 19 островов Хабомаи и Шикотана она настаивает еще и на двух южных и крупных островах Большой Курильской гряды.
Когда Юкио Хатаяма был просто депутатом парламента, во время своих визитов в Японию Владимир Путин с ним встречался. Это неудивительно: ведь после того, как Итиро Хатаяма отошел от дел, именно его внук Юкио возглавлял общество "СССР - Япония". Таким образом, можно предполагать, что позиция в отношении России нового японского правительства будет более благожелательна. Приведет ли изменение правящей партии Японии к определенному смягчению позиции по Курильскому вопросу, по развитию наших деловых контактов, покажет время. Но надежда на это есть".
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