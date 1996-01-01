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Курировать Дальнегорск будет главврач психонаркодиспансера
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
По решению политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" за северным приморским округом (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский и Тернейский районы) закреплен депутат ЗС ПК Александр БЕХТЕР, главный врач межрайонного психонаркодиспансера из Спасска.
У северян давно нет своего депутата-одномандатника в ЗС ПК, нет и депутата, прошедшего по партийному списку. А теперь будет кому представлять интересы северных территорий в краевом парламенте. 8 сентября Александр Бехтер побывал в проблемном городе Дальнегорске, где пообщался с депутатами, главой и журналистами, ответил на их вопросы. Политическую ситуацию в городе он никак не комментировал. Визит носил ознакомительный характер.
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