Курировать Дальнегорск будет главврач психонаркодиспансера

По решению политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" за северным приморским округом (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский и Тернейский районы) закреплен депутат ЗС ПК Александр БЕХТЕР, главный врач межрайонного психонаркодиспансера из Спасска.

У северян давно нет своего депутата-одномандатника в ЗС ПК, нет и депутата, прошедшего по партийному списку. А теперь будет кому представлять интересы северных территорий в краевом парламенте. 8 сентября Александр Бехтер побывал в проблемном городе Дальнегорске, где пообщался с депутатами, главой и журналистами, ответил на их вопросы. Политическую ситуацию в городе он никак не комментировал. Визит носил ознакомительный характер.