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В чем край и город выступят "единым фронтом"
Впервые на моей памяти в истории Владивостока на встречу на высшем уровне мэра краевого центра и губернатора Приморского края были созваны все представители СМИ. Журналистам тактично объяснили, что их присутствие на самом совещании не требуется, важно освещение нового принципа сотрудничества "город - край".
О чем совещались за закрытыми дверьми Сергей ДАРЬКИН, Игорь ПУШКАРЕВ, Виктор ГОРЧАКОВ, Александр КОСТЕНКО, Валерий РОЗОВ, Алексей СУХОВ и другие персоны, стало известно из уст губернатора и мэра, когда они вышли к прессе. В общих чертах, разумеется.
Говорили на тему тарифов и качества предоставляемых услуг ЖКХ, о необходимости решения проблемы детских садов, о том, как следует организовывать строительство мест отдыха горожан. Не забыли аквапарк на Шаморе и ледовый дворец на Змеинке. И, возвращаясь от проектов к делам земным, повседневным, решили окончательно ликвидировать ларьки вдоль гостевой трассы. А чтобы у владельцев не возникало желания решить проблему оформления аренды земельного участка обходным путем, одновременно в корне пресечь саму возможность как на городском, так и на краевом уровне.
Как сказал в своем коротком интервью глава городской администрации Игорь Пушкарев: "Ведь как иной раз получается, у нас получат отказ и тут же переходят на краевой уровень. Пользуются несогласованностью работы, и не только в случае с ларьками. Теперь мы будем выступать единым фронтом".
Сергей Дарькин, со своей стороны, подтвердил обозначенное намерение: "Мы стремимся к тому, чтобы во Владивостоке жилось комфортно. Более того, мы стараемся, чтобы этот город стал одним из красивейших городов России. Одним строительством мостов в таком деле не обойтись, нужно ежедневно активно сотрудничать с городской администрацией. Сегодня за одним столом собрались все те люди, которые на своих уровнях отвечают за развитие Владивостока как центра международного сотрудничества. Думаю, они поняли обозначенную задачу".
Такие встречи на высшем уровне местного масштаба запланировано проводить с периодичностью раз в полгода. То есть не далее как в феврале оповещенная о необходимости выступить "единым фронтом" общественность сможет по достоинству оценить заявленную декларацию о намерениях. Как и результаты проведенной первой исторической встречи работы.
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