Телефонная управа на чиновников

В приемной граждан администрации Арсеньевского городского округа по распоряжению мэра Николая ЕРМИШКИНА установлен телефон доверия, по которому любой житель города может позвонить и сообщить о злоупотреблениях со стороны муниципальных служащих, милиции, налоговиков и пр.

Телефон доверия создан в целях вовлечения субъектов гражданского общества в программу по реализации антикоррупционной политики. Прием информации осуществляется в рабочее время, с 8.30 до 12.30, с понедельника по пятницу по телефону 4-25-97. В остальное время телефон работает в режиме автоответчика. Всем обратившимся на этот номер телефона гражданам гарантируется конфиденциальность.