"Задача государства - создать условия для развития бизнеса"

В общественной приемной Владимира ПУТИНА во Владивостоке прием населения провел депутат Госдумы РФ Руслан КОНДРАТОВ. Среди тех, кто пришел на встречу с депутатом, был Павел КОРЧАГИН, генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС).

Он поднял проблемы, которые сегодня беспокоят всех лесопромышленников Приморья. В том числе связанная с принятой еще в 2005 году системой учета объема лесоматериалов, в которую с тех пор в обязательном порядке входит и кора. Из-за этого завышаются суммы вывозных таможенных пошлин, предприятия терпят убытки. Соответственно производственники вынуждены ужимать объемы заготовки древесины, сокращать рабочие места, понижать зарплату. Проблемы экономические становятся проблемами социальными.

Павел Корчагин рассказал депутату, что сегодня государственные органы, к сожалению, нередко становятся тормозом для развития лесной отрасли. Настоящая головная боль для лесопромышленников - ФГУ "Россельхознадзор".

"Процедура оформления фитосанитарного сертификата забюрократизирована до чудовищных размеров, - заявил Павел Корчагин. - В ожидании оформления можно месяц прождать. Мало того, что за каждый кубометр древесины берут значительные суммы, так еще и транспорт все это время простаивает, накручивая издержки. Вместо поддержки ответственный бизнес чиновники привычно давят".

"Все эти административные барьеры не только сбивают с ног лесную отрасль, которая является ключевой для Приморья, работает на экономику края, дает нормальную работу и зарплату людям, пополняет бюджет, - поддержал гендиректора ПАЛЭКС Руслан Кондратов. - Это еще и коррупционная составляющая. Поэтому здесь надо разбираться, почему так происходит, почему искусственно создаются проблемы, которые не отвечают интересам отрасли, а значит, интересам государства".

По мнению депутата Госдумы, ситуацию нужно менять незамедлительно, и он готов подключиться к этой работе вместе с другими депутатами и коллегами по партии "Единая Россия". Кондратов напомнил, что один из важных партийных проектов - это проект "Российский лес", который предусматривает и создание благоприятных условий для развития лесного бизнеса, и налаживание эффективного взаимодействия его с властью.

"Будем действовать по всем направлениям, подтянем все ресурсы, - сказал Руслан Кондратов. - Тем более это проблема не только Приморского края, но и других российских регионов. Надо выстраивать цивилизованные схемы работы лесопромышленников и федеральных структур, устранять все, что мешает развитию бизнеса, служит источником коррупции".

Депутат намерен обратиться в судебные инстанции, прокуратуру, таможенные органы, в Правительство РФ, а также выйти на руководителей министерств и федеральных служб, чтобы совместными усилиями найти выход из ситуации.

Руслан Кондратов также рассчитывает, что лесная отрасль края сможет сделать рывок в развитии благодаря закону "О приграничном сотрудничестве", проект которого сейчас рассматривается в Госдуме. "Этот закон имеет огромное значение для Приморья, для подъема экономики, в том числе и лесного комплекса, - считает Кондратов. - До конца года мы планируем принять закон, который давно ждут в приграничных регионах, поскольку он позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами. Лесопромышленники смогут работать с Китаем, Японией, Кореей на принципиально иной основе, привлекать инвестиции, реализовывать совместные проекты. Кроме того, в рамках закона можно будет задействовать и федеральные ресурсы, и местный потенциал".

Тема приграничного сотрудничества и перспектив развития Дальнего Востока была затронута и во время еще одной встречи депутата Госдумы - с известным приморским ученым, профессором ДВГУ Александром Абрамовым, который многие годы занимается вопросами стратегического планирования территорий. По мнению профессора, на экономическом пространстве Дальнего Востока самая активная позиция у Приморского края.

Руслан Кондратов отметил, что сегодня Приморье, как и в целом Дальний Восток, имеет все шансы для успешного развития. Впервые за многие годы подъем региона ставится в число приоритетов для государства, для партии "Единая Россия".

"Это проект государственной важности, - сказал Руслан Кондратов. - Мы все понимаем, что для России дальнейшее движение вперед невозможно без развития Дальнего Востока. Именно поэтому в регион идут значительные финансовые средства, есть рассчитанная на годы вперед стратегия развития региона, и главное в ней - создание условий для достойной и благополучной жизни дальневосточников".