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Претенденты на депутатский мандат выбывают из борьбы
Горизбирком Владивостока приступил к проверке документов претендентов на вакантное место депутата Гордумы. Семеро человек намерены вступить в борьбу. Двое из ранее подавших заявление самовыдвиженцев, Игорь ЧЕРЕВКОВ и Ольга ПАНКРАТОВА, не сдали подписи в свою поддержку и выбыли из борьбы на самой ранней стадии. Окончательный список официально зарегистрированных кандидатов горизбирком планирует назвать 10 сентября.
Напомним, 11 октября жителям Первореченского района Владивостока предстоит выбрать депутата по 6-м одномандатному округу. Место освободилось по решению Первореченского районного суда, который 30 декабря 2008 г. досрочно прекратил полномочия депутата Павла СЕРЕБРЯКОВА. Суд тогда запретил ему занимать должности в органах власти сроком на шесть месяцев. Срок ограничения в правах уже истек, и Павел Серебряков намерен вновь бороться за кресло депутата. Его выдвигает "Единая Россия". Павел Юрьевич является первым заместителем Секретаря местного политсовета "Единой России". Генеральный директор ООО "Управляющая компания "Славда" оказался самым богатым среди претендентов.
ДосьеВ его полной собственности квартира площадью 75,4 кв. м в Хабаровске и еще две - во Владивостоке. Площадь одной из них составляет 63,1 кв. м, кроме того, ему принадлежит и 1/2 доли квартиры площадью 34,3 кв.м. У него девять транспортных средств. На его счетах в ОАО "Дальневосточный банк": 64 тыс. 389,79 руб.; 609,26 руб. и 29 тыс. 714,53 руб. В ОАО "Альфа-Банк" он держит 9 тыс. 849,03 руб.. Павлу Серебрякову на 100% принадлежат акции ООО "Славда-Трэйд" ООО "Скит", ООО "Водопад-27". Кроме того, 41% ООО "Управляющая компания "Влад Дом", 17,41% ООО "База" и 76% ООО "Управляющая компания "Славда". Его доход в 2008 г. составил: в ООО "Скит" - 17 тыс. 979,51руб.; в ООО "Управляющая компания "Славда" - 270 тыс. 393,02 руб.; в ООО "Трис" - 74 тыс. 608,07 руб.; в ЗАО "Тайга" - 41 тыс. 250 руб.; в ООО "Торг-Сервис" - 12 тыс. 195,65 руб.; в ООО "Славда-Трэйд" - 36 тыс. руб..
Самовыдвиженец Сергей СЫСОЕВ имеет на счету 434,07 руб. Владеет, причем лишь на правах совместной собственности, квартирой в 53,7 кв. м. Официально он работает юрисконсультом в НП "Национальный Экологический Проект". А вот зарабатывает в других структурах. В прошлом году он получил 159 тыс. 504,88 руб. в филиале СГУ при Правительстве РФ Российского фонда федерального имущества в ПК. Еще 51 тыс. 600 руб. - в ООО "Технохолдинг Сумотори". И 10 тыс. 980 руб. в ТСЖ "Молодая семья".
Второй в списке претендентов - юрисконсульт и самовыдвиженец Филипп МАЦЫГА, работает в ДВГТУ. Он тоже не имеет никакого имущества, а на его счету в Сбербанке всего 10 руб. Хотя доход получал сразу в 4-х местах. Любопытно, но на основной работе он заработал меньше всего - 8 тыс. 137,69 руб. Самый большой доход, - 147 тыс. 632,52 руб. ему дала МОУ СОШ №43.
Водолаз и один из лидеров зарегистрировавшегося ТИГРа Александр БАРАШКОВ заработал в 2008 г. 132 тыс. 762 руб. Накоплений и квартиры у него нет. Зато есть автомобиль TOYOTA IST 2005 г. выпуска.
Еще один представитель ТИГРа, правда его незарегистрированного крыла, и одновременно коммунист Артем САМСОНОВ официально выдвинут КПРФ. Программист ООО "Пионер" владеет четвертью квартиры площадью в 47 кв.м. Также за ним числятся 67% акций и автомобиль NISSAN X-TRAIL.
Третий в числе претендентов - кандидат от партии Геннадий МИЩЕНКО выдвинут ЛДПР. Индивидуальный предприниматель из Находки заработал в прошлом году ровно 150 тыс. руб. В его собственности лишь половина квартиры в Находке площадью в 30 кв. м.
Самовыдвиженец, генеральный директор ООО "Магазин Охотспорттоваров" МОО ВОО ТОФ Игорь ОЛЕЙНИЧ владеет автомобилем LEXUS LX-570 2008 г. выпуска. В прошлом, 2008 г. он заработал по основному месту работы 176 тыс. 400 руб. и еще 103 тыс. 608 руб. получил как военный пенсионер.
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