Назначен министр экономразвития и внешних связей края

Распоряжением губернатора на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития и внешних связей назначен Виктор КАЛАШНИКОВ Ему 46 лет. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности "автоматизированные системы управления". Доктор экономических наук. Член координационного совета при губернаторе Хабаровского края. Сфера научных интересов - топливно-энергетический комплекс. Последние годы работал заведующим отделом института экономических исследований ДВО РАН.