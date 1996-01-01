Китайцы на Большом Уссурийском уже строят СЭЗ

Во время переговоров с мэрией Хабаровска китайцы предложили сотрудничество в совместном хозяйственном освоении Большого Уссурийского острова, часть которого по межгосударственному соглашению отошла к КНР. На острове предполагается создать свободную экономическую зону, и сегодня, как рассказал мэр уездного города Цзямусы Ли ХАЙТАО, с китайской стороны активно ведется разработка проекта, который предусматривает строительство инфраструктуры, дорог и моста через протоку Амура, а также обустройство пункта пропуска. При этом китайцы намерены приступить к строительству объектов СЭЗ на Большом Уссурийском острове уже будущей весной. От себя соседи предложили возможное возведение в Хабаровске кирпичного завода, овощеконсервного производства и свинокомплекса на 10 тыс. голов.