Регион попал под око

В ходе своего визита в Хабаровск генеральный прокурор Юрий ЧАЙКА выслушал каждого из директоров-должников, обосновав это тем, что страна должна знать своих "героев" в лицо.

На региональном совещании он пообещал, что лично будет отслеживать ситуацию по погашению долгов по зарплате и при необходимости "доведет дело до суда", напомнив, что "знает и любит следствие". В совещании приняли участие губернаторы и прокуроры регионов ДФО, руководители следственных органов, службы судебных приставов, государственных инспекций труда.

Досье Максимальная задолженность в ДФО была в начале июня - 1 291 млн рублей. На 1 августа задолженность уменьшена в 2 раза и составила 635,5 млн рублей. Из них в Магаданской области - 80 млн руб., Якутии - 67 млн, Приморском крае - 50 млн, Хабаровском крае - 405 млн руб., причем из хабаровских долгов львиная доля - 248,9 млн - приходится на обанкротившуюся компанию "Дальавиа".

Максимальное количество безработных регистрировалось на 1 мая текущего года - 135,5 тыс. человек, на конец августа, по словам полпреда в ДФО Виктора ИШАЕВА,безработица сократилась до 114,8 тыс. человек, что составляет 3,2% от трудоспособного населения региона и выше общероссийского уровня (2,8%). "Наиболее высокий уровень безработицы зарегистрирован в Хабаровском и Приморском краях,"- отметил Юрий Чайка, акцентировав внимание на долгах по зарплате на оборонных предприятиях.

С тех пор, как начался экономический кризис, эти предприятия не сходят с первых позиций рейтинга должников, и даже вмешательство первых лиц государства не всегда помогает. Так, на Амурском судостроительном заводе сложилась задолженность из-за того, что Минобороны не рассчиталось за выполненные заказы. Сумма долга доходила до 318 млн руб. На 21 августа долг Минобороны перед этим предприятием составлял 61 млн руб. На заводе работает не менее 4,5 тыс. человек.

Подобная ситуация складывается и на ряде других предприятий, выполняющих оборонные заказы. Так, руководитель Амурского патронного завода "Вымпел" Виктор ТАГУНОВ сослался на то, что в столь сложную ситуацию предприятие поставило государство. По его словам, идет задержка субсидий из федерального бюджета. "Мы на сегодняшний день не получили денежных средств ни за первый квартал, ни за второй. На предприятии работает 900 человек, долги по зарплате составляют 7 млн руб. Часть задолженности мы уже погасили, на сегодня сумма долга составила чуть менее 4 млн руб. Рассчитываем, что к 20 сентября задолженность по зарплате полностью погасим," - по-военному четко пояснил прокурору Виктор Тагунов.

А вот в ответ на объяснения директора ОАО "Амурлитмаш" Дмитрия ТЕНЕТКО, что в долги предприятие вогнали украинские партнеры, которые не расплатились за контракт стоимостью в 25 млн руб., генпрокурор поинтересовался, как часто Дмитрий Тенетко кушает, мол, работники его предприятия и их семьи не реже, чем он, хотят кушать.

При этом Юрий Чайка пообещал, что он проанализирует сложившуюся ситуацию на местах и подготовит обобщенную информацию президенту и председателю правительства, а также внесет свои предложения, в том числе и к оборонному комплексу по погашению долгов предприятиям.

Но, по мнению его подчиненного, заместителя генпрокурора по ДФО Юрия ГУЛЯГИНА, если смотреть на проблемы невыплат зарплаты объективно, есть факты и бездарного управления, и умышленного доведения предприятий до банкротства. В качестве примера вновь звучала "Дальавиа", к бывшему руководству которой возбуждено уголовное дело. Теперь проводится проверка деятельности и арбитражного управляющего.

"На предприятии задолженность по зарплате превысила 250 млн руб. при наличии дебиторской задолженности в 100 млн руб., но активных действий арбитражным управляющим господином ВЕСЕЛКОВЫМ сегодня не принимается. И позиция транспортной прокуратуры в этом вопросе должна быть наступательной," - считает Юрий Гулягин.