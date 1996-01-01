Приморские СМИ обидели депутата Законодательного собрания края

Геннадий ЛЫСАК нарушил святаю святых - медицинскую тайну о состоянии своего здоровья. Более того, опубликовал на собственном сайте выписку из медицинской карты, которую доброжелательные СМИ тут же предали тиражированию. Даже телефон лечащего врача указал: мол, звоните, проверяйте, если не верите.

С чего это вдруг уже два года не появляющийся на сессиях Законодательного собрания Приморского края депутат Геннадий Иванович решил обнародовать и операцию по пересадке сердца в 1998 г. в сеульском госпитале Асан, и хирургическое вмешательство по постановке клапана в 2003-м, и даже последнее заключение врача, что его пациент малотранспортабельный.

Очевидно, в последнем и кроется причина столь странного хода отнюдь не склонного к публичности человека. СМИ слишком прямо стали утверждать о причастности Геннадия ЛЫСАКА к знаменитому контрабандному делу Эрнеста Бахшецяна. Пришлось объяснять, почему он столь долго пребывает за пределами родного Отечества.

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