Центр Дальнего Востока смещается во Владивосток

Идею объединения субъектов Федерации на Дальнем Востоке озвучили единороссы во время визита во Владивосток делегации во главе с заместителем секретаря президиума генсовета "Единой России", координатором Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Юрием ШУВАЛОВЫМ.

Делегация прибыла в Приморье, посетив Камчатку и Сахалин. За время своего двухдневного визита во Владивосток гости из Москвы побывали в Институте научной информации и фундаментальной библиотеке ДВГУ, осмотрели строящиеся объекты саммита АТЭС-2012. Делегации была представлена презентация проекта завода по сборке автомобилей компанией "Соллерс".

Центральным событием визита стало заседание Центра социально-консервативной политики - первое в Приморье во главе со своим руководителем на федеральном уровне Юрием Шуваловым. В работе форума приняли участие депутаты Госдумы Руслан КОНДРАТОВ, Василий УСОЛЬЦЕВ, ректор ДВГУ, представитель Приморья в Генеральном совете "Единой России" Владимир КУРИЛОВ, депутаты Законодательного собрания Приморья, чиновники администрации Приморского края.

- Сегодня федеральный центр ставит в число особых приоритетов вопросы развития дальневосточных регионов. Нам необходимо сконцентрировать все возможности, чтобы привести здесь в порядок социальную сферу, которая, в силу климатических условий, транспортной удаленности от европейской России является уязвимым фактором для дальневосточников. В регионе сосредоточена колоссальная минерально-сырьевая база, и этим нужно эффективно воспользоваться во благо людей. Уверен, что курс на диверсификацию экономики и ускоренное развитие региона будет только наращиваться, - сообщил Юрий Шувалов.

С этой целью возобновилась работа над законом "О приграничных территориях". От Приморья над законопроектом работает депутат Госдумы Руслан Кондратов.

- До конца года в России будет принят закон о развитии приграничных территорий. Это позволит создать максимально благоприятные условия для жителей этих территорий, в том числе - Приморского края. Мы должны понимать, что все эти газо- и нефтепроводы, нефтеперерабатывающие заводы строятся в первую очередь для людей. Наша главная задача - создать комфортные и безопасные условия жизни дальневосточникам. У людей должны быть хорошая работа, достойная зарплата, жилье, детские сады. И каждый проект, каждый закон должен работать в пользу человека. Принятие закона о приграничных территориях даст еще один шанс для ускоренного развития этих территорий, обеспечит реализацию многих социально-экономических, научных и культурных проектов на благо региона и его жителей, - заявил Руслан Кондратов. - Мы должны в полной мере использовать все преимущества непосредственной близости со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, который сегодня является самым динамично развивающимся. Надо укреплять взаимополезное сотрудничество с нашими ближайшими соседями - Китаем, Японией, Кореей, привлекать инвестиции, использовать инновационные технологии.

Представитель Приморья в Генеральном совете "Единой России", ректор ДВГУ Владимир Курилов предложил сложившуюся схему управления экономикой страны по отраслевому принципу дополнить управлением по территориям. Для этого, по его мнению, необходимо укрупнить субъекты Дальнего Востока. - Нужно оставить один-два, максимум - три субъекта на Дальнем Востоке, - сказал Владимир Курилов. Он предложил создать административную единицу, объединяющую Забайкалье и Дальний Восток, дав ей название "Тихоокеанская Россия". Причем центром укрупненного субъекта он видит Владивосток.

- Должен быть единый центр для управления и развития Дальнего Востока, - согласился Юрий Шувалов. - Мне эта идея нравится. Я буду ее поддерживать.