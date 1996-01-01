Артемьев приезжал на разведку

На прошлой неделе Приморье с однодневным визитом посетил глава ФАС России Игорь АРТЕМЬЕВ.

Официальная версия визита - Артемьев предложил в рамках разработки третьего антимонопольного пакета, исходя из специфики региона, Приморскому УФАС заняться разработкой проекта закона о марикультуре, который будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе и регламентирует отношения в сфере пользования ресурсами моря.

А вот неофициальная версия, на взгляд "ЗР", более точно отражает злободневность визита - местное антимонопольное ведомство обнаружило значительные нарушения при проведении торгов и конкурсов на объектах будущего саммита. По сведениям "ЗР", в этих нарушениях фигурируют очень большие суммы денег и влиятельные лица. Поэтому местные антимонопольщики, понимая, что их ресурса разобраться не хватит, запросили помощи у главы ФАС России.