Путин уволил замминистра - куратора АТЭС

Председатель правительства РФ Владимир Путин распоряжением от 19 августа N1183-р освободил Николая АШЛАПОВА от должности заместителя министра регионального развития РФ по его просьбе. Текст документа размещен на правительственном сайте. Напомним, что Николай Ашлапов, будучи замглавы МЭР, курировал подготовку Владивостока к саммиту АТЭС и не раз посещал Владивосток с инспекцией строящихся к саммиту объектов.