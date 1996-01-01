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Кадровые назначения июля
Распоряжением руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА на должность помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе назначен Сергей ЛЕВКОВ. Ранее он занимал должность начальника главного управления внутренней политики и информации – заместителя руководителя аппарата губернатора и Правительства Хабаровского края.
На должность начальника контрольного департамента аппарата полпреда назначен Владимир ПЫСИН, который до этого занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Хабаровского края.
Начальником департамента государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда назначен Александр Хожателев, ранее занимавший должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства Хабаровского края.
В отставку отправлен президент АК "АЛРОСА" Сергей ВЫБОРНОВ. Причиной стали результаты комплексной проверки, проведенной Счетной палатой РФ. Наблюдательный совет "АЛРОСА" принял решение о назначении на должность президента алмазодобывающей компании старшего вице-президента ОАО "РЖД" Федора АНДРЕЕВА. На последнем годовом собрании акционеров "АЛРОСА" он был избран в совет директоров компании в качестве независимого директора.
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