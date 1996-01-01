Приморских единороссов заставили уважать Трудовой кодекс

По инициативе прокуратуры города Владивостока к административной ответственности за нарушение трудового законодательства привлечены Приморский региональный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" и его руководитель.

Как сообщила старший помощник прокурора Ирина НОМОКОНОВА, в ходе проверки прокуратурой города установлено, что в нарушение норм Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора здесь не производилась выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, в день увольнения работника. Заработная плата выплачивается только раз в месяц - без аванса, что является нарушением ст 136 Трудового кодекса РФ.

Нарушены и правила приема на работу: новых работников не знакомят с нормативными актами, связанными с их деятельностью, не знакомят - под подпись - с Правилами внутреннего трудового распорядка, графики отпусков не утверждаются.

В связи с выявленными нарушениями прокурором города 4 августа в отношении регионального фонда поддержки партии "Единая Россия" и его президента возбуждены дела об административных правонарушениях. Госинспекция по труду согласилась с мнением прокуратуры и выписала штраф - 30 тыс. рублей Фонду и тысячу рублей - ее руководителю.

Рубрика "Ходят слухи, что…"