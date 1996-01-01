Силовики прикрыли хабаровский "ТИГР"

Межведомственное оперативное совещание руководителей правоохранительных органов ДФО под председательством заместителя генерального прокурора России Юрия ГУЛЯГИНА прошло в Хабаровске в августе.

Видеомосты связали между собой столицы краев и областей Дальнего Востока, чтобы обсудить вопросы экстремизма. Как сообщил на совещании заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по округу Алексей ЕГОРОВ, особой активности дальневосточные экстремистские группировки и движения не проявляют. Но ситуация, сложившаяся в нашей стране, вызвала рост количества протестных акций, в том числе и несанкционированных. С начала года в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском пресечены 9 несанкционированных акций, организаторы которых привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по ДФО, одним из организаторов таких мероприятий выступали лидеры так называемого "Товарищества Инициативных Граждан России" (ТИГР). В результате мероприятий, проведенных силовыми структурами, деятельность участников "ТИГРа" в Хабаровске была прекращена.