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Узел энергопроблем пытаются развязать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вопросы регулирования тарифов на электрическую энергию на прошлой неделе обсудил полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ с руководством главных энергетических и угледобывающих компаний.

Заместитель генерального директора ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ и генеральный директор ООО "Торговый дом "Мечел" Александр ПРОСКУРИН высказались за повышение цены на уголь - нужно поднять зарплату шахтерам, вести ремонт и повысить рентабельность добычи угля. Генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерий ЛЕВИТ и генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ в ответ рассказали об убытках, которые терпят энергокомпании Дальнего Востока и снижают темпы ремонта на генерирующих мощностях из-за недостаточного количества средств.

Заместитель начальника управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам РФ Денис МИЛЮТИН указал на причину издержек: дальневосточная энергетика отличается избытком мощности. "Лишь 40% мощностей используется, а это значит, что потребитель платит в два раза больше потребляемой энергии", - отметил он.

"У нас нет единого оптового рынка, нет конкуренции. Мы нуждаемся в диверсификации топливных ресурсов, а также в сдерживании расходов как энергетиков, так и угольщиков, поскольку уголь сегодня остается главным видом топлива для энергетики Дальнего Востока. Ценовую политику надо вести осторожно, чтобы не задушить угольщиков, но и тарифную политику тоже - чтобы не задушить потребителя", - подвел итог полпред Виктор Ишаев. Решено создать рабочую группу, чтобы согласовать единые предложения в федеральный центр.

На днях премьер Владимир ПУТИН заявил, что возможно будет введено госрегулирование энерготарифов.

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