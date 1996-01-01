Депутаты Приморья увеличили бюджет на три миллиарда

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании 19 августа увеличили бюджет Приморья почти на 3 млрд руб. Край получил федеральные средства на строительство скоростной дороги для нового выезда из Владивостока. Увеличены расходы и по другим статьям. В итоге вырос и дефицит бюджета края.

Напомним, в рамках подготовки саммита АТЭС планировалось строительство новой трассы для выезда из Владивостока "п. Новый - Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл". Вначале специалисты полагали, что трасса обойдется в 21,6 млрд руб., и федеральный центр согласен был выделить эти средства. Однако после завершения проекта выяснилось, что дорога будет стоить 49 млрд руб. А тут еще грянул кризис. В правительстве возникло мнение, что от новой выездной трассы для Владивостока можно и отказаться. Однако губернатор Сергей ДАРЬКИН сумел ее отстоять.

- Для жителей краевого центра эта дорога должна решить проблему пробок. Трасса станет дополнительным выездом из города. Планируется, что из аэропорта до Владивостока можно будет доехать за 20 минут. Дорога свяжет аэропорт с островом Русским, - объяснил Сергей Дарькин.

С доводами губернатора Москва согласилась лишь после того, как проектировщики сумели на 20 млрд руб., снизить стоимость дороги. Сэкономить удалось на строительных материалах да благодаря тому, что отказались от двух эстакад стоимостью по 5 млрд руб. каждая. Пришлось изменить маршрут и проложить его по территории военных. Командование Тихоокеанского флота пошло на встречу. Военные моряки от нового варианта только выиграют. Дорогу приблизили к городскому району Снеговая Падь, где строится новый микрорайон для военных.

- Сейчас ведется перепроектирование двух участков. Основные работы развернутся в 2010-2011 гг. - сообщил "ЗР" директор Департамента дорожного хозяйства Приморского края Сергей ФИЛЬ.

Общая протяженность трассы составит 41,765 км, в том числе 5,311 км эстакад, мостов и путепроводов. Конечная стоимость, включая расходы федерального и краевого бюджетов, оценена в 28 млрд 940 млн 400 тыс. руб. Из краевого бюджета в текущем году на строительство будет затрачено 990 млн руб.

- Мы хотим использовать уникальную возможность за счет поддержки федерального бюджета решить те проблемы, которые не решались на протяжении длительного времени. Депутаты считают своим долгом поддержать инициативу по строительству дороги, с которой выходит губернатор Приморского края. Мы понимаем, насколько эта дорога необходима краю. Для оперативного проведения тендеров и сокращения сроков работ принято решение разделить всю протяженность дороги на четыре участка, - пояснил заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

Также в Программу развития Владивостока включено строительство подъездной автомобильной дороги к международному пассажирскому терминалу аэропорта "Кневичи". Ее протяженность - 2 км, стоимость строительства за счет средств федерального и краевого бюджетов составляет 950 млн руб, из которых затраты краевого бюджета составят 50 млн рублей. В 2009 г. бюджету края эта стройка обойдется в 10 млн руб. В 2010 г. в соответствии с Программой реконструкция дороги в аэропорт потребует 60 млн руб.

Досье На внеочередном заседании депутаты ЗС ПК учли средства федерального бюджета, перечисленные Приморью на ряд социальных статей: субсидии по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, - 75 млн 200 тыс. руб.; на оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 15 млн 918 тыс. руб.; на снижение напряженности на рынке труда - 56 млн 999 тыс. руб. и субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" - 438 млн 458 тыс. руб.

Единственная статья, которую сократили, - безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Их объем для Приморского края в 2009 г. сократится на 1 млрд 596 млн 128 тыс. руб. Впрочем, федеральный центр обещает на эту сумму увеличить Приморью транш в будущем году. Но только после того, как все муниципальные образования отчитаются за расходовании помощи по этой статье в минувшем году.

Также увеличены расходы за счет средств краевого бюджета по таким социальным направлениям, как:

- субвенции муниципальным образования края на возмещение затрат организациям, производящим тепло- и электроэнергию - 921 млн 859 тыс. руб.;

- расходы на социальные выплаты и расходы (опекунские пособия - на 40 млн 400 тыс. руб.; выплаты приемным семьям - на 15 млн 500 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение жильем ветеранов - на 34 млн 744 тыс. рублей) - 90 млн 644 тыс. руб.;

- расходы на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ педагогическим работникам - 46 млн руб.;

- расходы на фонд оплаты труда по учреждениям социальной защиты (дома-интернаты) - 10 млн 638 тыс. руб.;

С учетом принятых изменений параметры краевого бюджета на 2009 г. составляют: по доходам - 60 млрд 948 млн 296,87 тыс. руб.; по расходам - 69 млрд 875 млн 679,04 тыс. руб. В итоге дефицит бюджета составит 8 млрд 927 млн 382,17 тыс. руб. - более 12%.