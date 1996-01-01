Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэр подрабатывал врачом
По требованию прокуратуры Ольгинского района Приморского края глава администрации района уволен с иной оплачиваемой должности.
Как сообщила Ирина Номоконова, старший помощник прокурора Приморского края, прокурорской проверкой было установлено, что глава Ольгинского муниципального района Виктор ЛИСТРОВОЙ по совместительству работал... дежурным врачом в местной больнице.
МЛПУ "Ольгинская центральная районная больница" заключило трудовой договор с Виктором Листровым, согласно которому последний принимается на работу в качестве дежурного врача, издан приказ о его приеме на работу. По условиям трудового договора работнику за выполнение его обязанностей выплачивается заработная плата.
Возможно, районному мэру зарплаты на жизнь не хватало, но в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" глава местной администрации, как и любое выборное должностное лицо местного самоуправления, не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. И правильно, поскольку по роду своей деятельности возможно злоупотребление своими полномочиями в подведомственном учреждении. Впрочем, явного мошенничества - типа мэр числился "подснежником" или получал зарплату не работая - прокуратура не обнаружила.
Судиться с мэром прокуратуре не пришлось: Виктор Листровой осознал свои обязанности и сам уволился - помогать родной больнице он теперь будет только бескорыстно.
Новости тематики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Новости раздела
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Проходной банк