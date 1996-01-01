Мэр подрабатывал врачом

По требованию прокуратуры Ольгинского района Приморского края глава администрации района уволен с иной оплачиваемой должности.

Как сообщила Ирина Номоконова, старший помощник прокурора Приморского края, прокурорской проверкой было установлено, что глава Ольгинского муниципального района Виктор ЛИСТРОВОЙ по совместительству работал... дежурным врачом в местной больнице.

МЛПУ "Ольгинская центральная районная больница" заключило трудовой договор с Виктором Листровым, согласно которому последний принимается на работу в качестве дежурного врача, издан приказ о его приеме на работу. По условиям трудового договора работнику за выполнение его обязанностей выплачивается заработная плата.

Возможно, районному мэру зарплаты на жизнь не хватало, но в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" глава местной администрации, как и любое выборное должностное лицо местного самоуправления, не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. И правильно, поскольку по роду своей деятельности возможно злоупотребление своими полномочиями в подведомственном учреждении. Впрочем, явного мошенничества - типа мэр числился "подснежником" или получал зарплату не работая - прокуратура не обнаружила.

Судиться с мэром прокуратуре не пришлось: Виктор Листровой осознал свои обязанности и сам уволился - помогать родной больнице он теперь будет только бескорыстно.