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Владивосток изберет депутата

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке 11 октября состоятся довыборы городского депутата по 6-му одномандатному округу. До 31 августа кандидаты могут подавать документы. Борьба предстоит весьма острая.

На момент сдачи номера о своих притязаниях на место в городской думе заявили трое. Первым документы сдал еще 10 августа самовыдвиженец Сергей СЫСОЕВ, 1974 г. рождения, юрисконсульт НП "Национальный экологический проект". Вторым претендентом 18 августа стал самовыдвиженец Александр БАРАШКОВ, 1979 г. рождения, водолаз ООО "НПО Гидротекс". К слову активист ТИГРа. Третьим документы в избирком сдал самовыдвиженец Игорь ОЛЕЙНИЧ, 1958 г. рождения, гендиректор ООО "Магазин Охотспорттовары".

На этой неделе документы подадут представители политических партий. По информации "ЗР", КПРФ поддержит своего члена и одного из лидеров ТИГРа Артема САМСОНОВА. От "Единой России" с ним будет бороться, по имеющейся у нас неофициальной информации, Павел СЕРЕБРЯКОВ.

К слову, необходимость проведения выборов возникла из-за досрочного прекращения полномочий Павла Серебрякова по суду.

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