Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города

Распоряжением главы города Владивостока на должность заместителя главы города накануне, 17 августа, назначен Александр Александрович ЧАВЫЧАЛОВ. Как сообщает пресс-служба мэрии, он уже приступил к своим обязанностям.

В сферу ответственности нового зама главы города согласно распоряжения, входят вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, экологии. Место стало вакантным после ухода в июле этого года вице-мэра Сергея ЧЕРКАСОВА на пост главы ОАО "Водоканал".

Александр Чавычалов работал арбитражным управляющим более 12 лет. Последнее место работы – ОАО "ХК Дальзавод", конкурсным управляющим которого решением арбитражного суда он был назначен в апреле 2009 г., а до этого руководил кризисным предприятием в качестве внешнего управляющего. Его опыт кризисного управляющего, похоже, и оказался востребованным для наведения порядка в разваленное коммунальном хозяйстве Владивостока.