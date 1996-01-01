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Полпред на стройках АТЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ ознакомился во Владивостоке с ходом строительства к саммиту АТЭС-2012.

Как отметил Виктор Ишаев, "при подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке стоят сложные задачи, и они не ограничиваются только проведением собственно саммита. Поставлены цели развития региона, создания мощной учебной и инженерной инфраструктуры для решения проблем развития территории и проведения мощных международных мероприятий".

Виктор Ишаев также прокомментировал свое заявление о том, что в структуре полпредства необходим человек, ответственный за АТЭС во Владивостоке. "Контролирующих органов очень много, однако у полпредства главная задача – координация всех федеральных структур на территории ДВФО. В Приморье фактически все стройки федеральные. Поэтому я считаю, что один из моих заместителей за счет перераспределения обязанностей должен курировать АТЭС. Мы выделим людей и создадим при полпредстве департамент, который будет помогать увязывать нерешенные вопросы на месте и помогать решать на уровне правительства, администрации президента", – сказал полпред.

"Если по программе развития Забайкалья и Дальнего Востока уже идет корректировка и снижение финансовых ресурсов составило около 40%, то программа по строительству объектов саммита АТЭС не затрагивается. В 2020 г. она также будет финансироваться в полном объеме", – заявил полпред.

3 июля в Хабаровске состоялось заседание Координационного Совета, посвященного подготовке к саммиту АТЭС-2012, на котором присутствовали руководители регионов, замминистр регионального развития РФ, Дальневосточная дирекция по строительству объектов АТЭС и др.

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