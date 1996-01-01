Оптимистичный БАМ

Очередная пятилетка истории Байкало-Амурской магистрали оказалась куда более оптимистичной, чем две предыдущие. И хотя по-прежнему основные планы по освоению несметных сокровищ природных кладовых зоны БАМа – а это была основная из целей, ради которых затевалась стройка XX века, – фигурируют как проекты и намерения, подвижки к их реализации начались, и весьма ощутимые.

Впрочем, такого подразделения в структуре ОАО "РЖД" теперь нет. Восточная часть магистрали отошла к Дальневосточной железной дороге и в терминологии специалистов фигурирует как Северный широтный ход. Но одно из главных его достоинств от этого не изменилось – это самый короткий железнодорожный путь из европейской России к портам Тихого океана. Доставка по нему грузов на Сахалин, Камчатку, Курильские острова, в Магадан позволяет экономить почти тысячу километров. Большое значение Северный широтный ход имеет и для развития транспортных связей Дальнего Востока и Забайкалья с крупными промышленными центрами нашей страны.

О том, что территория, прилегающая к магистрали, обладает мощным ресурсным потенциалом, говорилось с разной степенью частоты все эти 35 лет. Но перечни открытых месторождений и прогнозные данные так и оставались на бумаге – пойти на инвестиционный риск желающих не находилось, государство же относилось к прогнозам ученых и энтузиастам освоения региона весьма прохладно. Изменение конъюнктуры на мировых рынках, принятие новой редакции Федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья и ряд иных обстоятельств изменили ситуацию. Заявленные планы крупнейших российских компаний по освоению природных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока вновь заставили посмотреть на возможности Северного широтного хода. Стало ясно, что для увеличения пропускной способности в направлении строящихся терминалов в портах Ванино и Советской Гавани дорога нуждается в модернизации, ведь на значительной части она так и осталась однопутной. В 90-е годы были также законсервированы некоторые станции и разъезды, да и техника за это время ушла вперед.

Идет модернизация

Для решения всех этих проблем компания "Российские железные дороги" разработала "Стратегическую программу развития Байкало-Амурской магистрали до 2020 года". Как подчеркнул начальник Дальневосточной железной дороги Михаил ЗАИЧЕНКО, развитие Северного широтного направления имеет для России большое социально-экономическое и стратегическое значение. "Проведенная модернизация БАМа с достройкой необходимых мощностей разгрузит Транссиб. На Северный ход уйдут грузопотоки сырой нефти из Восточной Сибири, угля и железорудных концентратов из Якутии и Амурской области, пиломатериалов из Хабаровского края с дальнейшей их транспортировкой на внутренний рынок и в страны АТР. В дальнейшем этот широтный маршрут будет специализироваться на пропуске грузовых тяжеловесных поездов. А Транссибирская магистраль возьмет на себя скоростные контейнерные перевозки и перевозки пассажиров", – сказал он.

Досье Основанием для разработки "Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали до 2020 года" стал прогнозируемый администрациями Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и потенциальными грузоотправителями (Группа компаний "Ариком", ОАО "Мечел", ОАО "СахаТранс", ОАО "СУЭК") рост объемов перевозок грузов по Северному широтному ходу к 2020 году до 52,9 млн тонн в год. Объем инвестиций в развитие Северного широтного хода до 2020 года должен составить 76 млрд рублей. А всего для обеспечения заявляемой грузоотправителями потребности в модернизацию БАМа нужно привлечь не менее 317 млрд.

Готовясь к приему все возрастающего количества грузов, ОАО "РЖД" за последние десять лет уже вложило в развитие Восточного БАМа более 4,2 млрд рублей. Благодаря этому проведена модернизация сетей технологической связи на участках Тында – Бамовская и Тында – Хани, построена линия волоконно-оптической связи на участке Тында – Беркакит – Нерюнгри. С 2005 года началась реконструкция сталежелезобетонных мостов, в частности на участках Хани – Тында – Ургал, Тында – Нерюнгри. В 2007 году введен в эксплуатацию после реконструкции мост на 2825 км участка Тында – Ургал. Для увеличения пропускной способности магистрали с 2007 года вновь, как в старые добрые времена, ведется строительство разъездов.

В минувшем году в Тындинском отделении дороги сданы в эксплуатацию разъезды на 1945 км, Марихта, Первопроходцы, Усколь, начато строительство еще трех разъездов. Ввод их в эксплуатацию даст возможность пропускать от Тынды до Нового Ургала до 13 пар составов в сутки. Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, всего в рамках "Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали до 2020 года" для обеспечения грузоперевозок по Северному широтному ходу предусмотрено восстановление 36 и строительство 20 новых разъездов, строительство более 1300 км вторых путей; удлинение 136 и строительство 35 новых приемоотправочных путей на станциях. Планируется приобретение нового тягового подвижного состава, реконструкция объектов хозяйств пути, автоматики и телемеханики.

К портам Тихого океана

Сегодня на побережье Охотского моря активно развивается морской транспортный узел, но для полноценного функционирования он должен быть обеспечен развитой транспортной инфраструктурой. Крайне важным для увеличения пропускной способности Северного широтного хода является реконструкция железнодорожного участка Оунэ – Высокогорная. Реализация проекта позволит за счет сокращения так называемых "узких мест" существенно нарастить объемы грузов, идущих в направлении портов Ванино и Совгавань, к которым и ведет единственный железнодорожный коридор через горные хребты Сихотэ-Алиня.

Сейчас на перевальном участке приходится использовать одновременно по три локомотива, что значительно ухудшает условия эксплуатации и увеличивает эксплуатационные затраты. Решить проблему поможет строительство тоннеля на Кузнецовском перевале. Тоннель на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино пройдет сквозь Сихотэ-Алиньский хребет.

Досье Решение о строительстве тоннеля сквозь перевал принималось на федеральном уровне. Проходка тоннеля будет вестись в коренных отложениях нижнего и верхнего мела. Сейсмичность района составляет 8 баллов. Длина тоннеля 3890 м. Сроки работ 72 мес. (2008 – 2013 гг.). Подрядчиками этого большого заказа стали ОАО "Строй-трест" и ОАО "Бамтоннельстрой", а непосредственным исполнителем – его дочернее предприятие ООО "Тоннельный отряд №12 – Бамтоннельстрой".

На участке Косграмбо – Высокогорная, построенном по облегченным нормам военного времени, имеется большое количество кривых радиусом менее 200 метров, что помимо ограничения скорости движения поездов вызывает значительный износ рельсов и колесных пар. Участок характерен наличием большого количества обвальных мест.

Реализовывать данный проект планируется по двум основным направлениям. Во-первых, речь идет о реконструкции пути участка Оунэ – Высокогорная. Длина этого отрезка сейчас составляет 37,6 км, а в результате реконструкции она сократится до 24,9 км. Уклон станет более пологим, что позволит водить тяжеловесные составы весом до 5,5 тыс. тонн. На втором этапе данного проекта планируется осуществить полную модернизацию железной дороги от Комсомольска-на-Амуре до Совгавани (500 км пути).

Общая стоимость проекта – 59,8 млрд рублей. Работы по строительству обходного участка Оунэ – Высокогорная и нового Кузнецовского тоннеля финансируются за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации (17,5 млрд рублей), а мероприятия по увеличению пропускной способности участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань – за счет средств компании "Российские железные дороги" (42,3 млрд рублей).

Как сообщили "ДК" в ООО "Тоннельный отряд №12 – Бамтоннельстрой, в январе 2009 года началась проходка транспортно-дренажной штольни Кузнецовского тоннеля. Для строительства штольни используется щитовой тоннелепроходческий комплекс фирмы Robbins DS1413-301 диаметром 4,3 м. За 5 месяцев пройдено 1500 метров штольни. В настоящее время также ведутся подготовительные работы к врезке большого тоннеля. Начинается монтаж проходческого комплекса канадской фирмы "ЛОВАТ". Осенью 2009 г. планируется начать проходку большого тоннеля.

Параллельно модернизация ведется и на других участках линии. Например, в 2008 году были введены разъезды Кумтэ и Почепта, выполнены проектные работы на станциях Токи, Тумнин, Дюанка, Высокогорная и на разъезде Аксака. В 2009 году планируется их реконструкция, на эти работы выделено порядка 1,5 млрд руб. Продолжится реконструкция Кузнецовского тоннеля (1,625 млрд руб.). Будут выполнены проектные работы по строительству вторых путей на перегоне Имбо – Усть-Орочи (284,198 млн руб.).

Все это позволит повысить весовую норму поездов с 3600 до 5600 тонн и скорость их движения. Намеченное развитие Ванинско-Совгаванского железнодорожного узла вместе с реконструкцией участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань и строительством нового тоннеля даст возможность увеличить объёмы грузоперевозок к портам Ванино и Советской Гавани к 2010 году в два, а к 2013 году в три раза. Согласно заключению института "Гипротранстэи", увеличение пропускной способности на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино ожидается к 2015 году до 45,5 млн тонн, к 2020 году – до 62,4 млн тонн в год.

Дорога работает

Как отмечают специалисты Дальневосточной железной дороги, в состав которой входит Северный широтный ход, одним из факторов, указывающих на необходимость дальнейшего развития транспортной инфраструктуры БАМа, является возрастание внутреннего и внешнего спроса на природные ресурсы Дальнего Востока. Общие запасы коксующихся углей Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются в 22,9 млрд тонн. В 25 млрд тонн составляют запасы Буреинского угольного бассейна, расположенного в восточной части БАМа в районе станции Чегдомын. Помимо этого, магистраль проходит по районам с обширными лесными массивами, где ликвидные запасы составляют свыше 1,4 млрд м3. Таким образом, перспективы у нее прекрасные.

В целом достаточно неплохо выглядит и сегодняшний день. Так, за 2008 год по Северному широтному ходу отправлено 27,4 млн тонн грузов, то есть по нему проходило более 1230 вагонов в сутки. Основными грузами стали лес, нефтепродукты, каменный уголь, черный металл, другие полезные ископаемые, разработка которых началась, в частности, в Амурской области.

"Везет" Байкало-Амурская магистраль и строительные материалы, необходимые для продолжения дороги на север, к столице Якутии, для нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан". Существуют определенные перспективы увеличения перевозок грузов по БАМу, которые связаны с освоением Эльгинского угольного месторождения, рудных месторождений "Чара" и "Чинней", а также с ростом транзитных перевозок.

– Количество перевозимых грузов постоянно растет, – отмечает начальник Тындинского отделения дороги Георгий ЩЕРБАКОВ. – И в этом году мы ожидаем увеличения объема грузов на Китай, в порты Дальнего Востока – Находку, Ванино, Посьет. В перспективе прирастание грузопотока отделения планируем увеличить за счет перевозки нефти на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод и в страны Тихоокеанского бассейна, руды с Куранахского месторождения (Амурская область), Селигдарского апатитового и Эльгинского угольного месторождений (Якутия).

Таким образом, история БАМа продолжается. И лучшее у него – работа на полную мощность, – конечно, впереди. Как видим, к тому есть все предпосылки.