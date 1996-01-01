Владивосток готовится к юбилею

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о праздновании 150-летия Владивостока в 2010 году, сообщает сайт Кремля.

В указе отмечается, что глава российского государства поручил правительству страны в течение двух месяцев утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, а план основных торжеств – в четырехмесячный срок.