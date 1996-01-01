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"Наша задача - консолидировать усилия"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Владислав СУРКОВ представил полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора ИШАЕВА руководителям органов исполнительной власти субъектов Федерации Дальнего Востока и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

"Виктор Иванович вступает в должность в такое время, когда страна, как и весь мир, находится на тренде экономического спада, растет безработица, сокращается производство. Хотя сегодня ситуация немного стабилизировалась. В такой непростой момент новому полпреду предстоит решать как старые проблемы Дальнего Востока, так и ряд новых, в связи с беспрецедентным экономическим кризисом. Наша страна не может себе позволить иметь слабый Дальний Восток, так как он является частью огромного Тихоокеанского региона, где расположились крупнейшие экономики мира. Если мы здесь неконкурентоспособны и у нас убывает население, то ни о какой в целом конкурентоспособности страны не может быть и речи. Тем более важно объединить усилия, чтобы этот огромный регион стабилизировал свою экономику и начал ее развивать более активно. Федеральный центр и руководители на местах предпринимают для этого всё необходимое. Это первый случай, когда губернатор назначается полпредом. Это знак того, что Президент России доверяет губернаторскому корпусу и лично Виктору Ивановичу. Кому как не губернатору занимать такую должность, которая требует разнообразных, универсальных знаний и опыта. Уверен, что Виктор Иванович найдет со всеми губернаторами и руководителями федеральных структур округа общий язык", - сказал В.Сурков.

"Назначение для меня было весьма неожиданным. Есть решение Президента России, и оно не обсуждается, а выполняется. После почти 18 лет работы губернатором менять деятельность поздно, но раз это необходимо, значит, надо менять. Я глубоко благодарен Президенту России за оказанное доверие и понимаю, что эта должность весьма ответственная и на ней нужно работать с полной отдачей. Хочу всех заверить, что мы не будем создавать здесь каких-либо конфликтов интересов. Будем помогать регионам, если возникают проблемы, будем их совместно решать. Самая главная цель определена в послании Президента России - это повышение уровня жизни людей, и наша задача - консолидировать для этого все усилия", - сказал Виктор Ишаев.

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