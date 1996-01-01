Встреча на высшем уровне

В Хабаровске 21-22 мая прошел саммит Россия – ЕС, повесткой для которого стали вопросы энергетической безопасности в Европе, пути преодоления мирового финансового кризиса.

В ходе встречи рассматривалась инициатива Президента России о разработке нового договора о европейской безопасности, обсуждались вопросы сотрудничества России и ЕС.

По итогам встречи Дмитрий МЕДВЕДЕВ и представители Евросоюза – Председатель Совета ЕС Вацлав КЛАУС, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ и Генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер СОЛАНА – дали совместную пресс-конференцию.