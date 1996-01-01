Саммит в законе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал ФЗ "Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон, принятый Госдумой 24 апреля и одобренный Советом Федерации 29 апреля, регулирует отношения, возникающие в связи с организацией проведения саммита АТЭС, а также в связи с развитием Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР, определяются особенности регулирования градостроительной деятельности, земельных, жилищных отношений, проведения государственной экологической экспертизы, использования лесов, осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Приморского края в связи с организацией проведения саммита.