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"Неотложка" для бизнеса
Руководство Сахалинской области уделяет особое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, ведь в этой сфере занят каждый третий житель островной территории. Здесь разработан целый комплекс мер, призванный упростить работу малому бизнесу и вовлечь в него как можно большее число жителей области.
Еще в феврале текущего года в области была принята специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса, направленная на его развитие.
- Предпринимательство сегодня рассматривается как важнейший экономический ресурс, приводящий в движение остальные факторы производства, - говорил губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, ставя задачу перед областными органами исполнительной власти на стадии разработки целевой программы. - Малый и средний бизнес формирует конкурентную среду, новые рабочие места на рынке труда. Уровень его развития определяет социально-экономическое благополучие области, поэтому он не должен испытывать никаких административных ограничений.
По статистике, примерно 40% предпринимателей Сахалинской области сегодня работают на потребительском рынке, около 15% заняты в строительстве, столько же предоставляют услуги транспорта и связи. До 12% малого бизнеса в области занято промышленным производством, что, кстати, выше общероссийского показателя, где главенствует потребительский рынок, особенно оптово-розничная торговля.
Областная целевая программа поддержки малого предпринимательства учитывает самые уязвимые места в этом бизнесе, такие как доступ к кредитным ресурсам, кадровое обеспечение и преодоление административных барьеров при получении земель, подключении к электрическим сетям и коммунальной инфраструктуре населенных пунктов и пр. Теперь малый и средний бизнес может рассчитывать на субсидии на покрытие процентных ставок по кредитам, а также части лизинговых платежей, на что бюджетом области в этом году выделяется 132 млн рублей, а также на получение государственных гарантий с использованием залогового фонда.
На майском круглом столе, где предприниматели и власти совместно обсуждали все еще имеющиеся проблемы, ограничивающие предпринимательскую деятельность в области, Александр Хорошавин вновь акцентировал внимание на неотложных мерах, которые в первую очередь должны быть учтены при работе органов госвласти с субъектами малого и среднего предпринимательства. По мнению губернатора, необходимы: соблюдение безусловных законных прав предпринимателей при проведении различных проверок, разработка регламентов контроля, минимизация сроков по выдаче разрешений и согласований на открытие деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, координация действий муниципалитетов по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, а также завершение подготовки нормативной правовой базы для льготной приватизации и долгосрочной аренды. Особо губернатор отметил, что в этом году необходимо разработать меры по привлечению малого и среднего бизнеса в Александровск-Сахалинский, Томаринский и Макаровский районы.
Эти задачи губернатор считает обязательными к исполнению, несмотря на то, что сделано уже немало. В мае в области запущен новый проект "Неотложная правовая помощь предприятиям потребительского рынка" - "Правовая неотложка", благодаря чему малый и средний бизнес в Сахалинской области получил бесплатную правовую поддержку. Такая форма поддержки малого бизнеса позволяет оказывать оперативную юридическую и консультативную помощь предприятиям потребительского рынка и тем, кто решил впервые открыть свое дело. Правовой ликбез, безусловно, позволит предпринимателям минимизировать затраты, связанные с расходами по защите своих интересов.
А уже в ближайшей перспективе предполагается более широкое привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в конкурсах на получение государственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госнужд. Планируется организовать "квотирование" объемов госзакупок для этой категории предпринимателей. Согласно статье 15 ФЗ № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", субъекты малого предпринимательства могут рассчитывать на получение не менее 10% и не более 20% от общего годового объема таких заказов.
Достигнутые Сахалинской областью за короткий срок успехи в создании условий для развития предпринимательства недавно были отмечены на селекторном совещании, проводимом под эгидой представительства президента в ДВФО. На совещании прозвучало обращение к другим субъектам округа перенять опыт Сахалина, который уже не в первый раз оказался на несколько шагов впереди своих соседей.
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