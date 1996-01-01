10 лет в льготном режиме

Идея создания на Колыме особого льготного режима экономической деятельности возникла в 90-е годы прошлого века, когда последствия тяжелого для всей страны периода особенно остро ощутили территории Крайнего Севера.

В условиях сокращения господдержки создание в Магаданской области особой экономической зоны стало для местных предприятий чуть ли не единственным шансом выжить, а региональным властям дало возможность заняться созданием новых производств и привлечением инвестиций. Между тем споры о том, какой должна быть схема работы экономических зон не утихают до сих пор.

Об этом "ДК" беседует с руководителем администрации особой экономической зоны в Магаданской области Сергеем ГРЕБЕНЮКОМ:

- Сергей Николаевич, режим особой экономической зоны действует в Магаданской области 10 лет - серьезный срок, уже можно подвести определенные итоги …

- Я думаю, что за этот значительный период все жители региона ощутили ее положительное действие. Во-первых, в экономически сложный период конца 90-х годов, благодаря льготному налоговому режиму, многие местные предприятия смогли получить дополнительные финансовые средства для приобретения оборудования, увеличив тем самым свою капитализацию. Во-вторых, участники особой зоны стали выходить на внешний рынок, в частности, крупные горнодобывающие предприятия области завезли импортную тяжелую технику. И, наконец, до 2007 года, когда действовали основные налоговые льготы, нам удавалось сдерживать рост потребительских цен, сохранять рабочие места на предприятиях и создавать новые, обеспечивать социальные гарантии и соответствующий уровень жизни для населения Магаданской области. Кроме того, статистика показывает, что заработная плата на предприятиях-участниках ОЭЗ выше, чем средняя в регионе.

Не надо забывать и о внебюджетном фонде ОЭЗ, средства которого направляются на наиболее важные сферы: строительство, развитие топливно-энергетического комплекса, здравоохранение, образование и много другое. Всего за период действия зоны территорией получено федеральных освобождений на сумму порядка 12 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей поступило во внебюджетный фонд, - это серьезные деньги, и самое главное, что они были потрачены на развитие области.

- С 1 января 2007 года в режим работы ОЭЗ в Магаданской области были внесены изменения: из налоговых льгот остался только налог на прибыль, при условии, что саму прибыль предприятия направят на развитие производства. Следует ли ждать нововведений в следующем году?

- Несмотря на то, что Минфин каждый год пытается ограничить привилегии участников зоны, благодаря усилиям губернатора области и наших депутатов в Госдуме, нам удается отстаивать свои позиции. Поэтому с 1 января 2009 года, вопреки разным слухам и домыслам, никаких изменений для участников особой экономической зоны не появилось. Льготы остались те же, а товары, завозимые в пределы зоны, по-прежнему освобождаются от уплаты таможенных платежей и пошлин.

- Разговоры о расширении действия режима ОЭЗ до границ Магаданской области идут давно, почему это так важно для региона и будут ли когда-нибудь приняты эти изменения?

- Сегодня правовой режим зоны действует только в административных границах города Магадана. Это приводит к тому, что область как бы разделена на две части, в одной из которых предприятия получают налоговые и таможенные освобождения, а граждане - товары и услуги по сниженным ценам, а в другой нет - разве это справедливо? Ведь суть создания экономической зоны - развитие всего региона, а не каких-то отдельных его районов. Более того, действие ОЭЗ только в границах Магадана негативно отражается на горнодобывающих предприятиях, ведь все месторождения у нас расположены "на трассе". Получается, что для наших золотодобытчиков, а также предприятий рыбной промышленности существуют значительные ограничения по использованию импортных товаров, ввезенных в льготном режиме ОЭЗ, - в итоге развитие этих ключевых для области отраслей сдерживается.

- Получается, что эффективность экономической зоны на Колыме крайне мала? - Я скажу так: эффект мог быть гораздо существенней, но вы посмотрите: существует Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в Магаданской области", принятый в 1999 году, и в то же время есть множество нормативных актов, постановлений и распоряжений, которые этот закон ограничивают. Представьте себе, что фактически весь период действия ОЭЗ нам приходилось доказывать легитимность ее существования! За последнее время налоговые органы вынесли около 3 тысяч решений о признании льгот, предоставляемых режимом, незаконными и привлечении участников ОЭЗ к ответственности за их использование. Каждый год в декабре появляются слухи, что зона будет закрыта. Неужели в такой обстановке предприятия могут вести нормальную и планомерную работу? По этой причине многие российские компании вообще боятся становиться участниками зоны, я уже не говорю про фирмы с долей иностранного капитала. Поэтому мы и настаиваем на расширении границ зоны и возвращении налоговых льгот ее участникам. Однако и этого будет недостаточно, пока действует постановление Правительства РФ № 646, которое отменяет льготный режим при продаже произведенной участниками ОЭЗ продукции за пределы экономической зоны. Кстати, сейчас идет работа над созданием экономических зон, подобных нашей, в нескольких дальневосточных регионах: Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Сахалинской области. В настоящее время законопроекты уже разработаны и находятся на рассмотрении в правительстве. - В других регионах льготный режим действует с ограничениями? - Наша экономическая зона - уникальна, и сравнивать ее с другими не совсем правильно. Например, очень часто можно слышать, что Калининградская область - это анклав и там нужны особые условия, а я так скажу: анклав как раз здесь, на Колыме, а в Калининграде и железная дорога, и Европа рядом, да и климат не такой суровый. До нас же, как поется в известной всем песне, "только самолетом можно долететь". - Как будут распределяться доходы от деятельности зоны в 2009 году? - Мы рассчитываем, что доходы фонда ОЭЗ составят 254 млн рублей. Как всегда львиная доля этих средств будет направлена на социальные нужды - здравоохранение, образование и на топливно-энергетический комплекс - ремонт и модернизацию котельных, закупку трубной продукции. По 10 млн рублей в виде кредитов на возвратной основе получат два горнодобывающих предприятия области - "Сусуманзолото" и ООО "Агат", кроме того, мы продолжим финансировать строительство Кафедрального собора в Магадане. - Как сказывается экономический кризис на предприятиях региона, участники зоны легче переносят тяжелые времена? - Я бы не стал разделять предприятия по такому принципу: сейчас всем непросто. В отличие от дефолта 1998 года, нынешний кризис происходит во всем мире и сопровождается острой нехваткой наличных средств. С другой стороны, если говорить о сложностях с банковскими кредитами, то в этом плане предприятиям-участникам зоны, наверное, будет легче возвращать заемные средства за счет налоговых льгот.