Полная вертикаль

Директор института международных отношений и социальных технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения Михаил ШИНКОВСКИЙ и обозреватель "ЗР" Олег ЖУНУСОВ обсудили новые методы выстраивания вертикали власти в Приморье.

Экономический кризис окончательно подорвал самостоятельность органов самоуправления. Финансовая зависимость усилила вертикаль управления в субъектах федерации. Губернаторы как никогда в силе. И предстоящие 11 октября выборы в местные органы власти наверняка продемонстрируют глубину разрыва власти и избирателей...

Директор института международных отношений и социальных технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения Михаил ШИНКОВСКИЙ и обозреватель "ЗР" Олег ЖУНУСОВ обсудили новые методы выстраивания вертикали власти в Приморье.

- Михаил Юрьевич, краевая власть в последнее время существенно расширила инструменты своего влияния. Наряду с таким традиционным методом, как уменьшение/увеличение дотаций из краевого бюджета, в Фокино, например, опробован качественно новый способ. На выборах депутатов городской думы ввели тотальный контроль с помощью подготовленных наблюдателей из краевого центра. И это сработало. Новый состав представительного органа власти сразу после выборов оперативно внес поправки в устав муниципалитета, и теперь главу города будут выбирать не горожане, а депутаты. Сейчас список кандидатов готовит комиссия, в составе которой два чиновника администрации края и один депутат Законодательного собрания Приморья. Не трудно предугадать, чей человек возглавит город...

- Конечно, оказывается неприкрытое давление на выборах. Идет явное липование, от слова "липа", при подсчете голосов ради нужного результата. Надо иметь в виду, что Большой Камень и Фокино являются закрытыми территориальными образованиями (ЗАТО), и у них значительное финансирование напрямую из федерального бюджета. Упускать такие потоки краевая власть, конечно, не хочет. Вопрос является принципиальным для краевой администрации еще и потому, что федеральному центру обязательно нужно доложить об очередной победе "Единой России" для поддержания имиджа всенародной поддержки этого политического образования.

- Началось активное использование судов и правоохранительных органов. Например, в Новолитовске вначале суд вынес решение о бездействии главы, почему-то не внесшей изменения в устав поселка, а затем на основании этого вердикта губернатор отстранил главу...

- Самое интересное - у губернатора нет права кого-либо отстранять даже по судебному решению. Достаточно открыть знаменитый 131-й Федеральный закон, который вступил в силу с 1 января 2009 г. В нем записана абсолютная независимость муниципальной власти от региональной власти. Полномочия даны представительной власти, то есть думе. Авторы закона, которые его внедряли ни много, ни мало, а девять лет, сами не поняли, что натворили, потому что по закону не может быть вертикали власти. А они хотят ее иметь и стремятся тем или иным способом "продавить".

- И, наконец, используется даже дестабилизация социальной обстановки. Например, из Дальнегорска ушло "Примтеплоэнерго", тем самым создав проблемы в подготовке к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, инициируются проблемы с правоохранительными органами, недовольство депутатов местной думы и ведется сбор подписей за отставку действующих политиков. То есть в Дальнегорске используются все последние "наработки". Ситуация в Дальнегорске уже имела федеральный резонанс, а нынешняя обстановка может привести к дестабилизации и массовым волнениям. Возможно, краевым властям стоит серьезно над этим задуматься, так как события разворачиваются не в их пользу. Как вы думаете, не опасны ли подобные действия для самих организаторов?

- "Примтеплоэнерго" - порождение губернатора. А в Дальнегорске уже 25% потребителей отключились от центрального теплоснабжения. Людям так дешевле. Мэр оказался в замешательстве. Нужна бесконтрольная система власти, при которой можно отчитываться лишь перед Москвой, а не перед жителями края.

- Не связаны ли такие методы с тем, что краевая власть все чаще проигрывает местные выборы?

- Это так. Не секрет, что на некоторых территориях "Единая Россия" не может похвастать большими успехами. А отчетность губернаторов перед федеральным центром главным образом сводится к сообщению - есть контроль над той или иной территорией или нет. Москву остальное практически не интересует. Так что главное отрапортовать: "все под контролем, все под партийным контролем". Кроме того, видно, что краевая власть сейчас спешит укрепить свои позиции. В феврале заканчивается срок полномочий губернатора. Все подчинено этому. Да еще президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ озвучил идею 4-5 губернаторов подвергнуть публичной порке и снять. Это ожидается уже осенью.

От редакции. На прошлой неделе на совете глав районов губернатор Сергей ДАРЬКИН объявил, что возвращает "Примтеплоэнерго" в Дальнегорск.