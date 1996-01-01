Администрация Владивостока работает на бюджет

Все чаще муниципальные образования испытывают дефицит бюджета. Как следствие, низкая собираемость налогов приводит к тому, что муниципалитеты оказываются не в состоянии исполнять свои обязательства. Однако в образованиях, где администрации берут эту работу под особый контроль, доходная часть бюджета увеличивается.

Администрация Владивостока еще в сентябре прошлого года создала межведомственную комиссию по мобилизации доходов, возглавила ее зам. главы города Наталья ЗУБОВА. В комиссию вошли представители налоговых инспекций, УВД по городу Владивостоку, департамента земельных ресурсов и землеустройства края, управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморью. И работа комиссии принесла положительные результаты.

Досье В числе основных статей наполнения муниципального бюджета - земельный налог, единый налог на вмененный доход и доходы от использования муниципального имущества.

Один из основных для Владивостока стал единый налог на вмененный доход. Этот налог не только пополняет бюджет, он косвенно свидетельствует о состоянии малого и среднего бизнеса. Оказалось, что субъектам малого бизнеса во Владивостоке работать в целом комфортно. Общая сумма собранного ЕНВД за I полугодие составила 238,2 млн руб., темп роста к уровню того же периода прошлого года 111,3%. Однако отдельные предприниматели не доплачивают этот вид налога. Именно на их выявление и работала комиссия.

По словам участников комиссии, для привлечения предпринимателей к своевременной и полной оплате ЕНВД была проведена инвентаризация объектов торговли, общепита и бытового обслуживания (9 922); организаций, осуществляющих услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей, автостоянок (190 участков); рекламных объектов; предпринимателей, сдающих в аренду торговые места и земельные участки (3 193 объекта); предприятий осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки (102). Вся полученная информация предоставлялась в инспекции ФНС. В конечном итоге налоговые органы доначислили 45 предприятиям налог в сумме 449 тыс. руб. А 58 индивидуальным предпринимателям вынесены решения о доначислении налога на сумму 671 тыс. рублей.

Более 160 млн руб. мог бы получить бюджет Владивостока от мероприятий, связанных с кадастровой оценкой земли. Стоит напомнить, на протяжении семи лет, прошедших после проведения первой и единственной кадастровой оценки земли, рынок земли и недвижимости бурно развивался. Рост цен в данной области составил 2-5 раз. Однако кадастровая стоимость земли до настоящего времени остается на уровне 2002 года, поэтому администрация Владивостока ставит вопрос об актуализации.

Увеличение собираемости земельного налога также одна из основных задач комиссии. Сборы по этому налогу затрудняются тем, что многие землепользователи ранее не были определены. Поэтому для выявления фактических землепользователей, сбора сведений для полноты исчисления земельного налога с сентября месяца 2008 года за 10 месяцев работы комиссии рабочими группами проведено 405 проверок земельных участков...

Анализ актов проверок показал: 41 земельный участок используется без оформления документов на землю. Еще 5 участков свободны от использования. А ведь, по расчетам управления финансов и экономики, с 46 участков, возможно, дополнительно получить в бюджет около 3 460 тыс. руб. земельного налога. И работа по взысканию уже начата. На сегодняшний день по актам проверки дополнительно взыскана 431 тыс. рублей.

На совещании еще раз подчеркнули, что задача пополнения бюджета, поставленная главой города Игорем Пушкарёвым, требует активной и ежедневной работы. Важность ее очевидна: бюджет - это деньги для системы образования, здравоохранения, социальных программ, для ремонта дорог и решения многих других задач.