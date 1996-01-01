Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Администрация Владивостока работает на бюджет
Все чаще муниципальные образования испытывают дефицит бюджета. Как следствие, низкая собираемость налогов приводит к тому, что муниципалитеты оказываются не в состоянии исполнять свои обязательства. Однако в образованиях, где администрации берут эту работу под особый контроль, доходная часть бюджета увеличивается.
Администрация Владивостока еще в сентябре прошлого года создала межведомственную комиссию по мобилизации доходов, возглавила ее зам. главы города Наталья ЗУБОВА. В комиссию вошли представители налоговых инспекций, УВД по городу Владивостоку, департамента земельных ресурсов и землеустройства края, управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморью. И работа комиссии принесла положительные результаты.
ДосьеВ числе основных статей наполнения муниципального бюджета - земельный налог, единый налог на вмененный доход и доходы от использования муниципального имущества.
Один из основных для Владивостока стал единый налог на вмененный доход. Этот налог не только пополняет бюджет, он косвенно свидетельствует о состоянии малого и среднего бизнеса. Оказалось, что субъектам малого бизнеса во Владивостоке работать в целом комфортно. Общая сумма собранного ЕНВД за I полугодие составила 238,2 млн руб., темп роста к уровню того же периода прошлого года 111,3%. Однако отдельные предприниматели не доплачивают этот вид налога. Именно на их выявление и работала комиссия.
По словам участников комиссии, для привлечения предпринимателей к своевременной и полной оплате ЕНВД была проведена инвентаризация объектов торговли, общепита и бытового обслуживания (9 922); организаций, осуществляющих услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей, автостоянок (190 участков); рекламных объектов; предпринимателей, сдающих в аренду торговые места и земельные участки (3 193 объекта); предприятий осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки (102). Вся полученная информация предоставлялась в инспекции ФНС. В конечном итоге налоговые органы доначислили 45 предприятиям налог в сумме 449 тыс. руб. А 58 индивидуальным предпринимателям вынесены решения о доначислении налога на сумму 671 тыс. рублей.
Более 160 млн руб. мог бы получить бюджет Владивостока от мероприятий, связанных с кадастровой оценкой земли. Стоит напомнить, на протяжении семи лет, прошедших после проведения первой и единственной кадастровой оценки земли, рынок земли и недвижимости бурно развивался. Рост цен в данной области составил 2-5 раз. Однако кадастровая стоимость земли до настоящего времени остается на уровне 2002 года, поэтому администрация Владивостока ставит вопрос об актуализации.
Увеличение собираемости земельного налога также одна из основных задач комиссии. Сборы по этому налогу затрудняются тем, что многие землепользователи ранее не были определены. Поэтому для выявления фактических землепользователей, сбора сведений для полноты исчисления земельного налога с сентября месяца 2008 года за 10 месяцев работы комиссии рабочими группами проведено 405 проверок земельных участков...
Анализ актов проверок показал: 41 земельный участок используется без оформления документов на землю. Еще 5 участков свободны от использования. А ведь, по расчетам управления финансов и экономики, с 46 участков, возможно, дополнительно получить в бюджет около 3 460 тыс. руб. земельного налога. И работа по взысканию уже начата. На сегодняшний день по актам проверки дополнительно взыскана 431 тыс. рублей.
На совещании еще раз подчеркнули, что задача пополнения бюджета, поставленная главой города Игорем Пушкарёвым, требует активной и ежедневной работы. Важность ее очевидна: бюджет - это деньги для системы образования, здравоохранения, социальных программ, для ремонта дорог и решения многих других задач.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов