www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Ситуация в Дальнегорске близка к социальному взрыву

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За несколько июльских дней после заседания дальнегорской городской думы, принявшей обращение к главе ДГО Григорию КРУТИКОВУ с призывом уйти в отставку, в городском округе собрано более 10 тыс. подписей избирателей за его досрочную отставку, а заодно, правда, меньше, и за отзыв депутата Госдумы РФ Василия УСОЛЬЦЕВА, который в свое время поддерживал на выборах главы ДГО расстрелянного экс-мэра Дмитрия ФОТЬЯНОВА.

Для сбора подписей на улицах города "кто-то" организовал 6 точек, где собирали протестные подписи. "Кто-то", как считают политические наблюдатели, это бывший соперник Фотьянова и Крутикова на выборах, предприниматель и депутат гордумы Александр ТЕРЕБИЛОВ. В вину Крутикову сегодня ставят и обильный снегопад зимой, остановивший жизнь города, и закрытие поликлиники в одном из микрорайонов, а главное - уход "Примтеплоэнерго" из города.

Диалог с "Примтплоэнерго" у Григория Крутикова не заладился сразу. Главный истопник предложил местной власти список вопросов из 68 пунктов и, в частности, разобраться с "альтернативщиками", которые отрезают свои квартиры от центрального отопления в виду самых высоких в Приморье тарифов. Таких в Дальнегорске уже 25% жилого фонда. Однако те доказали в суде, что "право имеют". Найти на убыточное котельное хозяйство замену мэр не смог - заявок на тендер не поступило. Ситуацию усугубила приостановка двух градообразующих предприятий округа - "Бора" и "Дальполиметалла", люди попросту не могли платить по 7-9 тыс. за квартиру. Задолжал за электричество и МУП "Водоканал" - теперь дальнегорцы рискуют остаться и без воды.

Кстати, более 27 млн руб. задолжали с прошлого года в бюджет Дальнегорского городского округа ЗАО "ГХК Бор" и ОАО "ГМК-Дальполиметалл". Местные градообразующие "киты" не платят в городскую казну налог на доходы физических лиц. Этот вопрос был рассмотрен на последнем заседании дальнегорской комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике. Неплатежи "Бора" и "ГМК" аукаются городу тем, что задерживаются зарплаты бюджетникам - а их всего около 3000 человек, - нет возможности своевременно оплачивать услуги теплоснабжения, готовить объекты городского хозяйства к зиме. Комиссия решила обратиться к учредителям "Бора" и "ГМК" и настоятельно рекомендовать им заплатить долги перед городским бюджетом.

Говорят, еще в мае губернатор предложил Крутикову уйти в отставку добровольно, тогда, мол, ФГУП "Примтеплоэнерго" вернется в город. Но главная проблема - высокие тарифы - не решается. Прокуратура подала в суд на бездействие администрации городского округа по подготовке к зиме, однако доказать свой иск не смогла. Мэр показал, что городские власти предпринимают немало усилий. Всем давно ясно - без помощи краевого бюджета нормализовать социально-экономическое положение Дальнегорска невозможно.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru