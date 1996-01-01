Ситуация в Дальнегорске близка к социальному взрыву

За несколько июльских дней после заседания дальнегорской городской думы, принявшей обращение к главе ДГО Григорию КРУТИКОВУ с призывом уйти в отставку, в городском округе собрано более 10 тыс. подписей избирателей за его досрочную отставку, а заодно, правда, меньше, и за отзыв депутата Госдумы РФ Василия УСОЛЬЦЕВА, который в свое время поддерживал на выборах главы ДГО расстрелянного экс-мэра Дмитрия ФОТЬЯНОВА.

Для сбора подписей на улицах города "кто-то" организовал 6 точек, где собирали протестные подписи. "Кто-то", как считают политические наблюдатели, это бывший соперник Фотьянова и Крутикова на выборах, предприниматель и депутат гордумы Александр ТЕРЕБИЛОВ. В вину Крутикову сегодня ставят и обильный снегопад зимой, остановивший жизнь города, и закрытие поликлиники в одном из микрорайонов, а главное - уход "Примтеплоэнерго" из города.

Диалог с "Примтплоэнерго" у Григория Крутикова не заладился сразу. Главный истопник предложил местной власти список вопросов из 68 пунктов и, в частности, разобраться с "альтернативщиками", которые отрезают свои квартиры от центрального отопления в виду самых высоких в Приморье тарифов. Таких в Дальнегорске уже 25% жилого фонда. Однако те доказали в суде, что "право имеют". Найти на убыточное котельное хозяйство замену мэр не смог - заявок на тендер не поступило. Ситуацию усугубила приостановка двух градообразующих предприятий округа - "Бора" и "Дальполиметалла", люди попросту не могли платить по 7-9 тыс. за квартиру. Задолжал за электричество и МУП "Водоканал" - теперь дальнегорцы рискуют остаться и без воды.

Кстати, более 27 млн руб. задолжали с прошлого года в бюджет Дальнегорского городского округа ЗАО "ГХК Бор" и ОАО "ГМК-Дальполиметалл". Местные градообразующие "киты" не платят в городскую казну налог на доходы физических лиц. Этот вопрос был рассмотрен на последнем заседании дальнегорской комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике. Неплатежи "Бора" и "ГМК" аукаются городу тем, что задерживаются зарплаты бюджетникам - а их всего около 3000 человек, - нет возможности своевременно оплачивать услуги теплоснабжения, готовить объекты городского хозяйства к зиме. Комиссия решила обратиться к учредителям "Бора" и "ГМК" и настоятельно рекомендовать им заплатить долги перед городским бюджетом.

Говорят, еще в мае губернатор предложил Крутикову уйти в отставку добровольно, тогда, мол, ФГУП "Примтеплоэнерго" вернется в город. Но главная проблема - высокие тарифы - не решается. Прокуратура подала в суд на бездействие администрации городского округа по подготовке к зиме, однако доказать свой иск не смогла. Мэр показал, что городские власти предпринимают немало усилий. Всем давно ясно - без помощи краевого бюджета нормализовать социально-экономическое положение Дальнегорска невозможно.