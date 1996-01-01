Под знаменем генерал-губернатора

В конце прошлой недели в Хабаровске побывал автопробег, посвященный 200-летию генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева-Амурского. Он стартовал из Иркутска 5 июля. В составе Амурской историко-экономической экспедиции ученые Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН, общественные деятели, кинооператоры, журналисты. Посещая места, связанные с деятельностью этого российского государственного деятеля, участники автопробега популяризируют знания о нем. По ходу экспедиции также проводится экспресс-мониторинг состояния восточных субъектов РФ в период кризиса, отобраны пробы по субширотному ландшафтно-геохимическому профилю для экспресс-съемки качества природной среды. Автопробег держит путь к заливу Петра Великого.