Четырех губернаторов – в отставку

Министерству регионального развития РФ поручено найти четыре субъекта федерации, главы которых будут уволены осенью 2009 г. Об этом стало известно «Независимой газете», которая ссылается на источник, близкий к правительству.

Поиск кандидатур на отставку будет происходить в соответствии с критериями, которые определил президент Дмитрий Медведев в июне. Тогда он пообещал увольнять губернаторов, которые провалят план антикризисных мер, т. е. глав регионов с худшими показателями по безработице и задержкам зарплат.

Какие именно субъекты федерации осенью могут лишиться своих руководителей, пока не известно. «НГ» пишет, что после обещания президента некоторые губернаторы вместо борьбы с последствиями кризиса стали пытаться подтасовать данные мониторинга социально-экономической ситуации. Анатолий Лейрих, совладелец завода «Химфарм», расположенного в Саратовской области, рассказал газете, что власти региона принуждали фальсифицировать данные по сокращениям и невыплатам зарплат под угрозой милицейских и налоговых проверок.

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