Сергей Дарькин отстранил от должности главу Новолитовского поселения

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН отстранил от должности главу поселка Новолитовск Партизанского муниципального района Приморья Елену КИСЛЕНОК. Глава края действовал на основании решения суда, вступившего в законную силу 16 марта 2009 г.

Вначале 21 июля 2008 г. Партизанский районный суд признал отдельные положения Устава Новолитовского сельского поселения противоречащими действующему законодательству и обязал Елену Кисленок привести их в соответствие. Однако глава поселка решение суда не исполнила. В марте этого года суд установил факт длительного бездействия Елены Кисленок, что является основанием для снятия с должности. По закону, на основании решения суда правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования издает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, то есть губернатор Приморского края.