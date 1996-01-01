На главу Дальнегорска подано сразу несколько исков в суд

Прокурор Дальнегорска Николай СКОРИК подал сразу несколько исков в суд на главу городского округа Григория КРУТИКОВА. Как считает прокурор, горадминистрация нарушает положения Конституции РФ и закон РФ "Об основных принципах организации местного самоуправления".

Так, прокуратура подала иск в суд о признании незаконным бездействия администрации в части подготовки к зиме. Другой иск - о признании незаконным выделения земельного участка в центре города (перед Домом быта) под строительство супермаркета "Пятерочка". К июлю объекты теплоснабжения ДГО должны были быть готовы к предстоящему отопительному сезону на 50%, фактически они готовы на 4%. На котельные не завозится топливо. Объявленный муниципальный конкурс на выполнение функции по теплоснабжению округа проблему не снял: заявку на участие в нем подало лишь никому не известное ООО "Дальнегорская топливно-энергетическая компания", не представившее лицензий и других разрешительных документов для работы на объектах повышенной промышленной опасности и в сфере теплоэнергетики. Поэтому прокуратура и решила обратиться в суд с иском на главу в целях защиты интересов населения.

Прокуратура также провела проверку заявления, поступившего от группы лиц, насчет законности выделения земли перед Домом быта для строительства супермаркета "Пятерочка". И выяснила, что земля отведена администрацией ДГО с нарушениями. Поэтому прокуратура обратилась в суд с просьбой признать незаконным выделение данного земельного участка для строительства торгового комплекса. Может, конечно, и были допущены горадминистрацией нарушения, но супермаркет "Пятерочка" городу не помешал бы: инвестор обещал вложить в строительство $4,5 млн, создать более 100 рабочих мест, вкладываться в благотворительность.