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Мэру Партизанска "шьют" фальшивый диплом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В отношении главы администрации Партизанска Александра ГАЛУЩЕНКО возбуждено уголовное дело.

- Следствием установлено, что Галущенко при регистрации его в качестве кандидата на должность главы Партизанского городского округа, с целью участия в выборах, предоставил в территориальную избирательную комиссию Партизанска поддельный диплом о наличии у него высшего экономического образования, - сообщила пресс-служба Следственного управления СКП РФ по Приморскому краю. - Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 327 УК РФ - использование заведомо подложного документа.

Александр Галущенко в автобиографии сообщает, что в 1996 г. поступил в Московский государственный университет по специальности "Экономика и управление" и успешно окончил, получил квалификацию экономиста. Причем без отрыва от производства.

С ноября 1997 г. до 2002 г. он работал на судах добывающего флота в компании ЗАО "Ролиз", которую в 1991 г. создал и возглавил Сергей ДАРЬКИН, будущий губернатор Приморья.

В ноябре 2002 г. Галущенко ушел из "Ролиза". Он создал и возглавил компанию ООО "Техногрупп", поставляющую сельскохозяйственную технику и запасные части к ней.

В 2004 г. победил на выборах в Думу Партизанска по 9-му избирательному округу. В этом же году Александр Галущенко получил приглашение в администрацию Владивостока, где замещал должности начальника управления потребительского рынка, начальника управления защиты прав потребителей, начальника управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Но в новой администрации Владивостока во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ над Галущенко стали сгущаться тучи. Он написал заявление об уходе и включился в борьбу за должность главы Партизанского городского округа.

Выборы носили весьма скандальный характер. На них даже президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ обратил внимание. Еще до первого тура городской суд снял одного из лидеров предвыборной гонки. А по итогам голосования все тот же суд аннулировал регистрацию местного предпринимателя и лидера Социального движения Партизанска Владимира ХМЕЛЕВА. Впрочем, даже внимание главы государства не помогло Хмелеву отстоять свое право на участие в выборах.

В результате по итогам голосования 15 марта 2009 г. победителем на выборах главы Партизанска был признан Александр Галущенко. Но теперь может лишиться должности, если следствие докажет, что он воспользовался подложным документом и на самом деле не имеет высшего образования.

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