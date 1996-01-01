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Сенатору Фетисову рассказали о проблемах бизнеса
На прошедшей неделе наш край с рабочим визитом посетил сенатор в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Приморья Вячеслав ФЕТИСОВ.
Одним из важных мероприятий стала встреча сенатора в региональной Общественной приемной лидера партии "Единая Россия" в Приморском крае премьер-министра Владимира ПУТИНА с представителями приморских единороссов.
Партийцев представляли руководитель Общественной приемной депутат Законодательного Собрания Приморского края, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, начальник Управления по физической культуре и спорту края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ, генеральный директор страховой компании "Дальстар" Вера БАЖЕНОВА.
Приморские единороссы проинформировали сенатора, в каком состоянии сегодня находятся бизнес, спортивная жизнь в крае. В частности, до Вячеслава Фетисова были доведены итоги реализации в крае федеральных антикризисных программ. Как выясняется, на местах бизнес на сегодняшний день если и ощутил господдержку, то в недостаточной степени. Только в последнее время удалось запустить программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Главную проблему приморские единороссы здесь видят в многочисленных посредниках и несовершенстве российского законодательства, что серьезно тормозит предпринимаемые правительством меры по сглаживанию последствий кризиса для бизнеса. Татьяна Заболотная рассказала сенатору о мерах, которые предпринимает депутатский корпус края, в частности фракция партии "Единая Россия" в Законодательном собрании, чтобы поддержать региональный бизнес. Вячеслав Фетисов согласился с тем, что краевым властям не помешала бы дополнительная поддержка в ряде вопросов от федерального центра.
Генеральный директор "Дальстар" Вера Баженова акцентировала внимание на острых проблемах взаимоотношения бизнеса с государственными органами. Например, с судебной системой. Многие приморские компании или местные представительства центральных бизнес-структур уже столкнулись с ситуацией, когда по решению судов арестовывались все без исключения их счета. Тем самым работа компаний была просто парализована довольно продолжительное время. Поводом для столь жестких действий судебных исполнителей стали обычные судебные споры, например с клиентами компаний. Причем часто речь идет о конфликте из-за символических сумм. Так, филиалу одной московской компании приставы перекрыли доступ к счетам из-за суммы в 5 тыс. руб. И это при том, что компания имеет многомиллионные обороты. Причем судебный спор на тот момент еще не был закончен! А в пункте 3 статьи 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" указано, что если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-исполнитель указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны средства. Но судебная власть, видимо, слишком занята для таких сложных математических действий. Вот и приставы часто не загружают себя лишней работой, а просто арестовывают все счета скопом. В итоге компании, в которых работают десятки людей и которые к тому же исправно платят немалые налоги в бюджет, вынуждены неделями улаживать неожиданно возникшую проблему. И это в кризисное время, когда законопослушному бизнесу и так приходится несладко. Есть и другие ситуации, требующие незамедлительного вмешательства законодателей федерального уровня и правительства страны.
Наталья ХВОРОСТЯНАЯ выступила в поддержку развития физкультуры и спорта среди молодежи и сельского населения, физкультурно-спортивных организаций "Урожай" и "Буревестник", т. к. эти категории населения не имеют возможности оплачивать физкультурно-спортивные услуги.
Вера Баженова предложила сенатору выступить с несколькими законодательными инициативами, которые в итоге сгладили бы острые моменты правоприменительной практики в отношении бизнеса. Сенатор заверил, что эти предложения не останутся без его внимания и он обязательно доведет их до сведения представителей федеральных органов власти.
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