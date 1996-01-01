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Проблемы строительной отрасли обсудили на заседании в мэрии Хабаровска
Пути решения проблем строительной отрасли города обсуждали на коллегии при мэре Хабаровска, сообщает пресс-служба горадминистрации. В условиях финансового кризиса эта сфера оказалась в числе наиболее уязвимых. Сказалась зависимость от кредитов, процентная ставка на которые сегодня высока, и их очень сложно получить как предприятиям, так и горожанам, желающим купить квартиру по ипотеке.
Если в прошлом году по вводу жилья были почти достигнуты показатели тех лет советского периода, когда строилось много, - 269,3 тыс. кв м., то итоги шести месяцев года нынешнего года явно ниже - 100,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба города. Заметно упали и объемы подрядных работ у предприятий, работающих на жилищном и административном строительстве, осуществлении инвестиционных проектов, а также тех, кто производит стройматериалы.
Говорилось на коллегии и о проблемах, связанных с подключением возведенных домов к коммуникациям. Это касается и платы за подключение, и необходимости развития сетевой структуры, и увеличения мощностей. Решено обратиться в правительство края, в Дальневосточную генерирующую компанию и Дальневосточную распределительную сетевую компанию по решению вопроса о разработке и утверждении инвестиционных программ развития систем электро- и теплоснабжения.
Как сказал в своем докладе директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Вадим СУХАРЕВ, необходимо решить также еще один серьезный вопрос - создание саморегулируемой организации в форме некоммерческого партнерства в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, которая по закону с будущего года вводится вместо лицензирования. Сообщаелось, что в мэрии разработан комплекс антикризисных мероприятий для предприятий - муниципальных заказчиков.
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