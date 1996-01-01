Фетисов занялся аквакультурой и спортом Приморья

- Я вхожу в состав рабочей группы по разработке этого закона, - пояснил Вячеслав Фетисов. - И смогу, так сказать, "напитавшись" в Приморье информацией, более эффективно продолжить работу по проблемам развития аквакультуры.

"Закон об аквакультуре" поможет создать в крае новые рабочие места и насытить Приморье свежими морскими деликатесами, уверен сенатор. Впрочем, он по-прежнему много внимания уделяет спорту, в частности любимому хоккею, для развития которого видит перспективы даже в Приморье.

- В Приморье очень давно нет хоккейной команды, и вот, наконец, обсуждается возможность создания команды, которая сможет выйти на национальный уровень. Считаю, что край может иметь хорошую хоккейную перспективу, - заверил Вячеслав Фетисов.

Именно о развитии спорта в Приморье говорили посетители с сенатором, когда он вел прием в Общественной приемной Владимира ПУТИНА во Владивостоке.

Главный специалист отдела культуры и спорта администрации Ханкайского муниципального района Юрий ЖИЛЯЕВ просил помочь физкультурно-спортивным организациям "Урожай" и "Буревестник", поскольку именно эти спортивные организации непосредственно участвуют в развитии физической культуры и спорта на селе.

Начальник отдела физической культуры и спорта Артемовского городского округа попросил Вячеслава Фетисова оказать содействие по изменению действующего законодательства, чтобы органы местного самоуправления получили право помогать своим спортсменам. Например, чтобы местные власти могли оплачивать расходы на проезд к месту соревнований своих спортсменов и сборных команд.

Напомним, Фетисов приезжал в Приморье в декабре 2008 г. и попал как раз под акции автомобилистов. На встречу с пикетчиками сенатор не пошел, но пообещал донести до властных коридоров Москвы тревогу приморцев за праворульные машины. Обещание сдержал, правда, даже прославленный сенатор не сумел изменить позицию федеральных властей.