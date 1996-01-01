Кому кризис, а чиновникам - рост зарплат

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в России в I квартале 2009 года составила 24,1 тыс. руб., что на 17,9% выше показателя аналогичного периода 2008 года, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В том числе среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных служащих составила 22,2 тыс. руб. (рост на 13,6% к I кварталу 2008 года), региональных чиновников - 30,6 тыс. руб. (рост на 10%), госслужащих территориальных подразделений федеральных органов власти - 21,4 тыс. руб. (рост на 22,5%). По данным статистики, в органах государственной власти РФ на региональном уровне в I квартале 2009 года работали 784,9 тыс. человек, или 71,2% от общей численности работников, занятых в этих органах. На должностях муниципальной службы было занято 344,2 тыс. человек, или 65,8% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.