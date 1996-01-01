Курильское обострение

Резкое обострение спора вокруг южнокурильских островов, спровоцированное признанием обеими палатами японского парламента так называемых северных территорий "исконными территориями Японии", стало одной из главных внешнеполитических тем прошедшей недели. Дело дошло до того, что этой теме были вынуждены посвятить существенную часть своей встречи на "антикризисном" саммите G8 в Италии президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр Таро АСО.

Главы двух государств, приехавшие в Аквил искать выходы из кризиса, решили не портить встречу заскорузлой проблемой и, по сути, проигнорировали перепалку своих парламентов. Ситуацию комментирует директор Института международных отношений и социальных технологий ВГУЭС, кандидат философских наук, доктор политических наук, профессор Михаил ШИНКОВСКИЙ.

- Михаил Юрьевич, в курильской проблеме можно, конечно, упереться лбами и, подняв урапатриотические лозунги, кричать, как сегодня, каждый о своей правоте. Но посмотреть на ситуацию с точки зрения объективной истории, позиция какой страны-спорщика, на ваш взгляд, здесь более выигрышна?

- Курильская тема в российско-японских отношениях весьма объемна и простирается далеко за исторические пределы Второй мировой войны. Но если говорить тезисно, то здесь хочу отметить прежде всего следующее. Исторический факт - русские и японцы начали осваивать Курилы в XVII веке фактически в одно время, и встречи первопроходцев из обеих стран происходили как раз где-то в районе Южных Курил. Если на островах и жили какие-то народности, но это были вовсе не японцы. Это очень важно, поскольку токийские парламентарии в своем заявлении почему-то называют спорные территории исконно японскими. Позже, в XIX веке, когда российской дипломатией руководил Александр ГОРЧАКОВ, он сумел не без помощи американцев провести территориальную рокировку - все Курилы Россия обменяла на южную часть Сахалина. При таком раскладе Россия вступила в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Ее территориальным итогом стала потеря нашей страной влияния в Маньчжурии и Корее, военно-морских баз в Китае, и южного Сахалина. То есть все Курилы до конца Второй мировой войны были японскими. Кстати, именно от берегов Итурупа японская авианосная эскадра ушла в поход на Перл-Харбор.

Итог войны известен. Япония была побеждена совместными действиями союзной коалиции, которая и устанавливала на тот момент правила игры для послевоенного мироустройства. По результатам еще Ялтинской конференции союзников было решено, что СССР заберет себе весь Сахалин и Курильские острова, что и было сделано после победы. Для японцев все могло закончится гораздо плачевнее: известно, что СТАЛИН отдал приказ Главнокомандующему советскими войсками в регионе маршалу ВАСИЛЕВСКОМУ об отмене запланированной операции по захвату острова Хоккайдо. По одной из версий, чтобы не портить отношения с американцами. Но как бы то ни было, тогда никто и не говорил о том, что так как Курилы, дескать, состоят из большой и малой - это как раз те самые спорные Хабомаи - гряды, то Советскому Союзу отходят не все острова. Эта ситуация возникла позже, когда японцы пришли в себя, а на послевоенных международных конференциях править бал стала начавшаяся холодная война.

То есть, резюмируя все сказанное, можно констатировать, что территориальные приобретения СССР на Востоке стали итогом войны и, если хотите, ее военным призом. В международной практике существует и такое понятие. С какой стати мы должны отдавать эти земли? К примеру, никто не требует от нас вернуть Калининградскую область, а ведь это исконно немецкий Кенигсберг с окрестностями. Была война, и это ее итог. А если у японцев и есть какие-то идеи на этот счет, то давайте это решать на основе взаимных интересов, тем более что, как я говорил ранее, такие прецеденты в наших отношениях были. Между прочим, у Японии есть территориальные претензии не только к России, но и к другим своим соседям. Это тоже о многом говорит.

- Долгое время территориальный спор между нашей страной и Японией теплился в рамках мало что значащих деклараций, громких речей отдельных политиков и так далее. Что, на ваш взгляд, послужило причиной резкого ужесточения антироссийской риторики японскими политиками?

- Я думаю, причины нужно искать прежде всего в самой Японии. Как известно, парламентарии любой страны не прочь набрать очки на поле патриотизма. И последние события, думаю, из той же оперы. Наши депутаты сегодня тоже чуть ли не в очереди стоят, чтобы пройтись по этой благодатной теме. Но я бы не стал уж очень волноваться насчет решения японского парламента. Я достаточно давно занимаюсь этой проблематикой и могу сказать, что такие обострения территориального спора уже бывали в наших отношениях. Как были и периоды, когда спор этот мог разрешиться на взаимовыгодной основе.

- Но все же. В заявлении японского парламента есть слова о том, что нужно предпринять все меры по возращению спорных островов под юрисдикцию Японии.

- Ну и что? Парламентарии ведь политики чистой воды, реальные же дела остаются за правительствами. А Медведев и Ассо в Италии дали понять, что никто раскачивать лодку и форсировать события не будет, как бы кому-то не хотелось обратного.

- Я вам даже более того скажу. Недавно разговаривал с одним японским деятелем, который признался, что в Японии будет создано Министерство обороны. Я его спрашиваю: а зачем? А он мне: чтобы было как у других. Все это, безусловно, увеличивает риски для России, но собственно спор вокруг Курил здесь ни при чем: японцы давно стремились свою армию и флот подтянуть до уровня, который соответствовал бы статусу этой страны в регионе и мире. У Японии есть интерес играть в мире более значимую роль без оглядки на американцев, чьи базы еще с войны находятся в стране. А война из-за спорных островов, как вы понимаете, никому не нужна.

- Патриотизм патриотизмом, но в России нет-нет да и вырываются на свет предложения отдать Хабомаи Японии. Дескать, подумаешь, четыре скалы в море...

- Не четыре, а 21, если быть точнее. Конечно, потери, в случае передачи островов, для нашей страны будут не такими большими, как любят вещать некоторые политики. Понятно - рыба, понятно - полезные ископаемые и прочее... Но все это, конечно, не смертельно для нашей страны. Точно так же, как и японцам эти острова не дадут каких-то ощутимых выгод. Самое главное - власти не должны здесь забывать о законах собственной страны и мнении российского населения в этом вопросе. Кроме того, мы должны будем серьезно взвесить, прежде всего, внешнеполитические последствия такого шага. Да, мы, наверное, улучшим свои отношения с японцами, но не будем забывать, что нерушимость границ, конечно, записана в послевоенных документах, но претендентов на те или иные земли по периметру наших границ хоть отбавляй.

- Но ведь Китаю федеральные власти отдали острова, не предупредив о готовящемся решении даже дальневосточных губернаторов.

- Это, скорее, говорит о наших внутренних политических проблемах. Что же касается собственно решения территориальной проблемы с Китаем, то тут на самом деле нет прямых параллелей. Российско-китайская граница на самом деле не была до конца четко определена - это признавали обе стороны - и ее окончательная демаркация стала значимым фактором укрепления стабильности в регионе.

Если вернуться к Курилам, то я не думаю, что островную проблему способны решить живущие ныне поколения. Просто менталитет живущих ныне японцев и россиян не позволяет решать спор оптимальным для обеих стран образом. Правы те политики, которые требуют доверить ее решение нашим потомкам. Тут нужен другой взгляд, прежде всего, друг на друга. А пока можно, например, подумать о совместной экономической деятельности на островах. Но если все-таки некий прорыв в этой проблеме состоится, то нужно получить с этого максимальную выгоду. Мирный договор - само собой. Но еще, например, пусть японцы взамен нам гарантируют определенные инвестиции или, может быть, строительство современных автозаводов и заводов электроники. Да мало ли еще что можно попросить за наш военный приз. И, конечно, Япония должна перестать быть непотопляемым американским авианосцем, нацеленным на Россию.

- Думаю, с этим сложно не согласиться. Но здесь приходится признать, что самой главной нашей проблемой в регионе являются не заявления японских политиков или какие-то современные угрозы извне, а наша собственная политика в регионе. Что сегодня, на ваш взгляд, не хватает российскому руководству в отношении своей далекой окраины?

- Говорить здесь можно много и весьма критично. Поэтому скажу коротко: сегодня у России попросту нет одной большой программы под названием "Дальний Восток". Здесь речь не отдельно об экономике, социальных и прочих вещах и не о существующих ныне программах и подпрограмах. Нет главного. Наша страна должна решить, что для нее значит этот регион и каким бы она его хотела видеть. Остальное должно прилагаться. И делать это нужно было, судя по стремительному сокращению населения на Дальнем Востоке, еще вчера.