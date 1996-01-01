Инвестиционные виды Владивостока

За год с небольшим работы команды Игоря ПУШКАРЕВА число переговоров с иностранными компаниями, имеющими конкретные предложения по инвестициям в строительство совместных предприятий и инфраструктуры города, в три раза превысило число визитов за предыдущий отчетный период.

Потенциальные инвесторы интересуются, действительно ли нынешняя администрация города намерена пойти им навстречу, или дело опять закончится одним обменом культурными делегациями? На этот вопрос "ЗР" отвечает начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Вячеслав Кушнарев:

- Во Владивостоке нужно создавать центр международного сотрудничества, в который можно было бы обратиться по всем затруднениям - начиная от оформления собственности на землю и права аренды и заканчивая юридическим оформлением необходимых документов. Например, иностранные партнеры, в силу слабого знакомства с российским законодательством, часто спрашивают о предоставлении каких-либо льгот на муниципальной территории. Но нам законом не предусмотрены такие права. Как раз с организацией такого центра международного сотрудничества работа по взаимодействию с иностранными партнерами облегчит решение многих технических вопросов, связанных с реализаций инвестиционных проектов во Владивостоке.

- У каких из многочисленных инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации администрации Владивостока, наибольший шанс на успех?

- Их несколько, в настоящее время все находятся в стадии технической проработки. Последнее интересное предложение поступило от предпринимателей Вьетнама - строительство масштабного торгово-логистического центра, цена вопроса около $ 10 млн. Если не брать этап согласования земельных отношений, то само строительство займет 8-9 месяцев.

Результативно прошли встречи с японской компанией "Сумитомо корпорейшн", проект связан с автоматизацией дорожного движения во Владивостоке. Компания занималась оптимизацией транспортных потоков в Токио, Осаке и других крупных городах Японии.

Другой "дорожный" проект - строительство многоярусных парковок, к нам с предложениями обращаются корейцы и японцы. Рынок таких услуг в их странах уже успешно освоен, а вот в центре Владивостока машины паркуются вдоль автотрасс в несколько рядов. Поэтому мы стремимся максимально ускорить реализацию данного проекта.

Китайские инвесторы вышли с предложением строительства завода по уничтожению старых автопокрышек. Завод не только утилизирует их и тем самым решает экологические задачи, но и участвует в снабжении прилегающих предприятий теплом и горячей водой. Ведутся переговоры, на днях владивостокская делегация должна выехать в КНР с целью посмотреть на работу двух предложенных заводов.

Корейская компания "Хендай -Асан" ведет с нами переговоры по установке во Владивостоке плавучего отеля на 300 мест. Представителями компании были осмотрены возможные варианты размещения - центр города, Вторая Речка, бухта Патрокл. Пока остановились на первом варианте. Корейские инвесторы предлагают еще один интересный и перспективный проект - строительство нового микрорайона в бухте Патрокл. Подобное предложение мы получили также из Вьетнама. Делегация во главе с первым заместителем главы администрации Владивостока Алексеем Суховым уже ознакомилась со строительством крупного микрорайона в Хошимине, там же прошла встреча с руководством компании-строителя и инвесторами.

- Вы говорите также о необходимости активизировать отношения между городами-побратимами. Что это означает?

- В 90-е годы у всех нас было много надежд по поводу скорейшего процветания региона. Однако реализовывать идеи процветания оказалось сложнее, чем мечтать о них. Как правило, до нас дело ограничивалось полезными, но мало к чему обязывающими обменами культурными делегациями. Сегодня глава города Владивостока Игорь Пушкарёв обязывает нас, не сбрасывая со счетов развитие гуманитарных связей, делать упор на экономические, инвестиционные проекты. К тому же все действующие сегодня договоры о побратимских отношениях Владивостока с восемью городами из Японии, США, Кореи и Китая были заключены в "романтический" период начала 90-х годов. Сегодня время диктует нам необходимость их освежения и перевода в более практическую, обоюдовыгодную плоскость.