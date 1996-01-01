В замы мэра Владивостока - по конкурсу

В ближайшее время специальная комиссия приступит к формированию резерва управленческих кадров для работы в городской администрации. Непосредственное назначение на должности будет проходить по конкурсу, а примет решение о профпригодности того или иного кандидата на руководящую должность уполномоченный комитет из представителей органов местного самоуправления.

По словам заместителя мэра Владивостока Александра ЗУБРИЦКОГО, необходимость в составлении резерва управленческих кадров назрела давно, но ее решением никто всерьез не занимался: "В итоге, когда на руководящую должность требуется человек, его просто неоткуда взять. Принимать участие в конкурсе может любой гражданин, получивший высшее управленческое образование и проработавший несколько лет на руководящих должностях по специальности. Подробнее с требованиями можно будет ознакомиться при принятии думой города решения "О формировании резерва управленческих кадров г.Владивостока" и "Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы Владивостокского городского округа".

Впрочем, сами депутаты не торопятся дать нововведению "зеленый свет". Так, заместитель председателя думы города Юрий ПОПОВ, выражая депутатскую точку зрения, высказал сомнения по поводу формирования состава комиссии, создающей управленческий резерв, и комитета, отбирающего кандидатов на конкретные должности: "Кроме того, мне не совсем понятно - почему резерв управленческих кадров формируется только на высшие руководящие должности. Нам что, не нужны просто грамотные специалисты?"

К тому же на обсуждении проекта представителю прокуратуры не понравился подробный список персональных данных претендентов, который, по мнению разработчиков, должен находиться в общественном доступе. Мол, номера банковских счетов жены и любовницы не спрашивают, но болезнями всякими интересуются.

В итоге с общей концепцией - резерв нужен, поскольку людей брать неоткуда, - депутаты согласились. Но с подробностями отнюдь нет. Александр Зубрицкий, в ожидании напряженного разговора с мэром, вышел из зала заседаний недовольным. А правовой комитет думы прокомментировал: "И мы тут еще про "откаты" не поговорили".

P.S. С 13 июля зам. главы города Владивостока Сергей ЧЕРКАСОВ переходит на другую работу - в ближайшее время он возглавит ОАО "Водоканал". Вопрос назначения на пост заместителя главы города пока находится в стадии решения.