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Дальнегорские думцы предложили мэру уйти в отставку
Дальнегорская городская дума на внеочередном заседании предложила мэру Григорию КРУТИКОВУ уйти в отставку. За это проголосовали 12 депутатов, трое были против, двое воздержались.
С инициативой принять обращение к главе ДГО с предложением уйти в отставку выступил депутат Владимир КОКРЯЦКИЙ. Причинами принятого решения городские думцы называют бездействие главы городского округа по исполнению ряда важнейших полномочий (главное - обеспечение нормального теплоснабжения ДГО), кадровые ошибки горадминистрации и множество проблем в городской коммуналке и социальной сфере, возникших после избрания главой Григория Крутикова.
Между тем, пока шло заседание думы, на улицах Дальнегорска и поселков городского округа развернулась целая кампания по сбору подписей за отставку главы ДГО Григория Крутикова и... отзыв депутата Госдумы дальнегорца Василия УСОЛЬЦЕВА, который, как считают дальнегорцы, также повинен в бедах городского округа.
Не везет Дальнегорску с мэрами. То выбрать их годами не могут, то кандидатов отстреливают в пяти минутах от финишной прямой во время выборов... то не тех, как выясняется, избирают. Если Крутиков уйдет в отставку, Дальнегорск ждут новые выборы. А нового главу - куча проблем, оставленных предшественником.
Самое основное - уговорить КГУП "Примтеплоэнерго" вернуться в "истопники", ведь, как оказалось, доверить дальнегорские кочегарки больше попросту некому.
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