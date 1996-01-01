Дорога из кризиса

Кризисы приходят и уходят, справляясь с ними, важно не потерять перспективу развития. Именно такую идеологию заложили в свою антикризисную программу в Сахалинской области. "В кризисный период мы должны создать фундамент для движения вперед, - считает губернатор области Александр ХОРОШАВИН.

Приоритет будет отдаваться реализации в первую очередь инфраструктурных проектов, поддержка которым гарантирована. Стратегия развития островной территории, подготовленная администрацией области, в последнее время была представлена на совещаниях разных уровней. Она успешно скоординирована с задачами, поставленными перед регионами Правительством РФ, и учитывает необходимость применения антикризисных мер, направленных на стабилизацию экономики области и социальную поддержку населения. В сложившихся условиях большая роль в поддержании занятости населения отводится реализации инфраструктурных проектов как в плане развития общедоступных объектов, таких как мосты, дороги, порты и авиапорты, так и объектов, поддерживающих дальнейшее развитие крупных бизнес-проектов в ведущих отраслях экономики области - энергетике и добывающей промышленности.

Обсуждая эти планы с руководством страны, губернатор Александр Хорошавин регулярно комментирует их в СМИ, поддерживая у населения области уверенность в том, что с кризисом можно не только справиться, но и получить определенные преимущества. В частности, в виде усовершенствованных дорог. Ведущим инфраструктурным проектом в этой области на ближайшие годы остается главная областная дорога Южно-Сахалинск - Оха. К 2015-2016 году она должна быть полностью заасфальтирована, а пока из 850 км асфальтовое покрытие имеют только 250 км. Стоимость проекта оценивается примерно в 60 млрд рублей. Последний серьезный разговор о ней состоялся во время визита на Сахалин Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и министра транспорта Игоря ЛЕВИТИНА. Последний подтвердил, что федеральный бюджет берет на себя финансирование 50% стоимости работ, другие 50% лягут на региональный бюджет.

В рамках совместного финансирования Сахалинская область будет развивать инфраструктуру воздушного транспорта. Минтранс обещает вкладывать деньги в развитие Южно-Сахалинского аэропорта: ремонт взлетно-посадочных полос, мест стоянок воздушных судов, реконструкцию рулежных дорожек и внутриаэродромных дорог. Другую часть аэропортового хозяйства - терминал, здание аэровокзала и ту сопутствующую инфраструктуру, что перейдет в областную собственность, профинансирует областной бюджет при участии частных инвесторов.

Крупными инфраструктурными проектами признано строительство порта "Шахтерск", электростанции и угольного разреза на территории Углегорского района. Их реализация увязана со строительством железнодорожной ветки Углегорск - Ильинск и ее соединением с действующей дорогой в направлении южных портов. Это позволит наращивать добычу угля, увеличивать его экспорт и поставки в сопредельные дальневосточные территории. Проект железнодорожной ветки "Углегорск-Ильинск" оценивается в 26 млрд рублей и должен быть реализован к 2014-2015 гг. Соответствующие решения и гарантии финансирования со стороны Минтранса областной администрацией получены.

В числе инфраструктурных проектов - развитие энергетики Сахалинской области. Финансирование строительства энергетических объектов также будет обеспечиваться из двух источников: федерального и областного бюджетов.

— Сегодня нам надо реконструировать Охинскую ТЭЦ, построить энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и перевести ее полностью на газ, вместо Вахрушевской ГРЭС построить новую электростанцию и все это связать линиями электропередачи", - говорит губернатор.

— Основа экономики Сахалина - это углеводороды. Поэтому вкладывать деньги в геологоразведку - важнейший вопрос увеличения ресурсной базы. Надо идти дальше и создавать в области глубокую переработку углеводородного сырья, обеспечивая добавочную стоимость, организовывая новые рабочие места. В этом у нас уже наработан определенный опыт, область имеет завод сжиженного газа - самое современное предприятие в данном виде переработки углеводородов, - подчеркивает губернатор. - В текущем году на реализацию областной инвестиционной программы планируется затратить около 14 млрд рублей. Не хочу, чтобы у наших жителей создалась иллюзия, что все вопросы решены до конца. Надо считать, доказывать необходимость каких-то вложений, надо искать и убеждать инвесторов, подгонять инфраструктуру под будущие объекты. Впереди много работы, которой мы, как региональная власть, должны и будем заниматься.