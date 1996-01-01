Вячеслав Шпорт – губернатор Хабаровского края

Законодательная дума Хабаровского края на внеочередном заседании 6 мая наделила Вячеслава ШПОРТА полномочиями губернатора Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт родился в 1954 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1982 году окончил политехнический институт Комсомольска-на-Амуре по специальности "инженер самолетостроения". Трудился в Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении (КнААПО). В 1999-2007 годах был депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов.

До выдвижения на пост губернатора края Вячеслав Шпорт занимал должность заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра промышленности, транспорта и связи, на которую был назначен 2 марта 2009 года.