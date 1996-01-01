Полпредство указало властям Приморья на недоработки в подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке

Заместитель полпреда в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ принял участие в видеоконференции, посвященной ходу строительства объектов форума АТЭС. Совещание в режиме видеосвязи из московской студии провел помощник Президента РФ Константин ЧУЙЧЕНКО. В студии во Владивостоке присутствовали губернатор Сергей ДАРЬКИН и мэр Игорь ПУШКАРЕВ. А. Левинталь из студии в Хабаровске сообщил участникам совещания о том, что полпред Виктор ИШАЕВ решает вопросы с Минтрансом о выборе одного координатора всех строек в аэропорту Владивостока. "Мы были на прошлой неделе во Владивостоке. Там слишком много заказчиков, исполнителей, строителей задействованы на строительстве взлетно-посадочной полосы, здания аэровокзала. Единого управления процессом, к сожалению, нет, - отметил он. - Есть претензии к РАО "ЭС Востока" по организации энергоснабжения.