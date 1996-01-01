АТР требуется АТС

В этом году все наши мысли занимает мировой экономический кризис. Рассматривая пути выхода из кризиса, мы не должны забывать о международных структурах, помогающих нам справляться с возникающими трудностями.

Во времена "Великой Депрессии" 30-х годов двадцатого века все страны старались в первую очередь защитить свои национальные интересы - часто ущемляя этим интересы других, и, в конечном счёте, нанося вред и себе.

Сегодня, к счастью, наш ответ кризису выглядит иначе - это коллективные действия "Группы Двадцати". "Группа Двадцати" предоставила международному сообществу механизмы для исправления ситуации - правительства всего мира согласились принять стимулирующий пакет мер стоимостью почти в два с половиной триллиона долларов США. В рамках "Группы Двадцати" мы пришли к единому решению - сказать "нет" политике протекционизма, которая лишь навредит всем нам.

"Группа Двадцати" явила собой прекрасный пример позитивной роли международного института в противодействии кризису и координирования международных антикризисных мер.

В нашем - Азиатско-Тихоокеанском - регионе тоже есть примеры успешного выстраивания институтов взаимодействия.

В 60-е годы, в самый разгар "Холодной войны" страны Юго-Восточной Азии были поставлены перед выбором. Они должны были выбрать пути развития региона: как именно заглянуть за пределы своих границ и обустроить регион, который обеспечил бы им надёжную опору в их стремлении к миру, стабильности и процветанию. Они выбрали курс на построение общего будущего и образовали Ассоциацию наций Юго-Восточной Азии - АСЕАН.

Результат говорит сам за себя. АСЕАН сыграла важнейшую роль в построении стабильного стратегического фундамента для развития Юго-Восточной Азии, и эта стабильность позволила странам-участницам постепенно набирать силу.

По мере того как регион продолжает изменяться, перед нами встаёт другой, новый выбор. Выбор состоит в следующем: собираемся ли мы продолжать активно работать на благо будущего нашего региона и учреждать институты - якоря стабильности, поддерживающие наше стремление противостоять стратегическим ударам и сложностям, которые готовит нам будущее... или же мы будем сидеть сложа руки и позволим экономическим потрясениям и ударам разрушать отношения между нашими странами?

Наше коллективное будущее во многом зависит от способности направить в нужное русло отношения между ведущими державами нашего региона. Азия сегодня - это две самые населённые страны мира, три ведущие экономики и три крупнейшие военные державы мира.

За последние несколько лет Соединённые Штаты сделали немало для поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта стабильность позволила странам региона достичь процветания. Но не стоит воспринимать экономическое сотрудничество как должное, но стоит помнить, что стратегическое сотрудничество тоже есть вопрос выбора.

Нам необходимы крепкие структуры, способные функционировать в быстро изменяющихся обстоятельствах. Нам необходимы механизмы, которые помогут нам справиться с потрясениями. В отсутствие таких механизмов мы рискуем всем регионом впасть в бездействие, или, ещё того хуже, получить поляризацию стратегических интересов, поляризацию, которая, как мне кажется, никого из нас до добра не доведёт.

В прошлом году я выступил с предложением о создании, в долгосрочной перспективе, регионального института, который я назвал Азиатско-Тихоокеанским сообществом (АТС). Идея этого сообщества состояла в том, чтобы лидеры ведущих стран региона получили мандат на совместные действия по всему спектру вопросов безопасности, а также экономических и политических вызовов будущего.

АТС может обеспечить странам нашего региона постоянный диалог и развитие культуры сотрудничества. В рамках такого института процесс региональной экономической и финансовой интеграции неуклонно двигался бы вперед. АТС может предоставить платформу для обсуждений и сотрудничества как по уже привычным, так и по новым для сообщества вопросам, таким как изменения климата, продовольственная, биологическая и энергетическая безопасность, демографические изменения и международный терроризм.

АТС может рассматриваться как естественное расширение процессов выстраивания доверия, безопасности и совместной работы в Юго-Восточной Азии под руководством АСЕАН.

Учреждение Азиатско-Тихоокеанского сообщества - это не вопрос ближайшего будущего. Напротив, это сложный и важный процесс, требующий детального обдумывания. История, однако же, учит нас, что самый большой риск состоит не в разработке новых инициатив, но в неспособности действовать, неспособности предвидеть, и неспособности стратегически управлять новой реальностью по мере её возникновения.

Данный текст представляет собой отредактированный отрывок из основного доклада Премьер-министра Австралии Кевина РАДДА на саммите по проблемам безопасности "Диалог Шангри-Ла", прошедшем в мае в Сингапуре.