Кого поддержат приморские власти

Более подробно о финансировании программы поддержки предпринимателей "ЗР" рассказала председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья, президент НП "Лига торговых предпринимателей" Марина ШЕМИЛИНА.

- Программа первоначально состояла из трех разделов. Первый - финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства краевого бюджета в рамках этих мероприятий направляются на возмещение частичных затрат, связанных с оказанием услуг по развитию малого и среднего бизнеса. В общем, это хороший шанс получить финансирование предприятиям, которые специализируются на услугах для предпринимателей. Это могут быть некоммерческие организации, консалтинговые фирмы, маркетинговые агентства и так далее. Конечно, это не означает, что предприниматель не должен платить, к примеру, за семинары по повышению квалификации своих работников, так как компания, куда он обратился, уже получила какие-то деньги из бюджета. Такая стимуляция бизнеса в принципе не совсем правильна. Пусть эти семинары будут за счет поддержки гораздо дешевле, но предприниматели, обращающиеся за консалтингом, все равно должны будут небольшую сумму заплатить.

Общая сумма, выделенная краевым бюджетом, - 4,715 тыс. руб. В этом разделе федеральных денег нет. Правда, порядок выделения средств еще пока не принят и находится в стадии разработки. Это вызывает беспокойство, так как если учесть, что наш бизнес раскачивается долго, то есть опасения, что часть денег может быть не освоена.

Второй блок программы - финансовая поддержка непосредственно субъектов малого предпринимательства. Он имеет несколько аспектов. Например, субсидирование банковской процентной ставки (по кредитам, которые предприниматели получили с 1 января 2005г.), субсидирование части затрат на регистрацию товарного знака, на сертификацию производства, на сертификацию продукции, на получение патента, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Кроме того, деньги могут получить не только те предприятия, кто участвовал в зарубежных выставках, но и те, кто выставлялся в России. Похожая система сегодня работает в Китае. Подчеркну, что в данный момент большинство предпринимателей подают заявки на субсидирование процентной ставки. Понятно, что бизнес нуждается в дешевых деньгах. Однако, на мой взгляд, не стоит упускать возможность получить возмещение затрат на участие в ярмарках. Предприятия края должны быть более агрессивными в своем развитии. Предпринимательские издержки сегодня велики, так почему не подать заявку? Финансирование достаточно большое - 6 млн 654 тыс. - деньги из бюджета края, и 12 млн - деньги федеральные.

Софинансирование и поддержка муниципальных программ развития предпринимательства идет третьим блоком. В нем заложено 47 млн руб. Из них около 9 млн руб. из краевого бюджета, остальные - федеральные деньги. Правда, этот раздел в настоящее время самый проблемный. Первоначально подразумевалось, что муниципалитеты эти деньги поделят между собой по каким-то критериям. Но мы решили, что это будет неправильно. Деньги нужно давать тем, кто хочет создавать на своей территории условия для развития бизнеса и готов сам истратить свои деньги. Поэтому решили пойти по пути софинансирования. Вот только проблема в том, что муниципалитеты не очень-то охотно принимают свои программы. Чиновники не хотят лишних заморочек. Если программа принята, то ее нужно исполнить. Ее нужно профинансировать. То есть муниципалитет обязан заложить в свою программу определенное количество денег. И получить на каждый вложенный рубль пять рублей софинансирования. Кажется, что для местных властей это шанс получить бюджетные деньги и развить предпринимательство в своем муниципальном образовании. Но они по различным причинам не хотят этого делать.

Мы много ездим по краю, встречаемся с главами районов и депутатами, предпринимательскими объединениями и убеждаем их, чтобы они предприняли муниципальные программы. По состоянию на 25 июня по краю принято 25 муниципальных программ развития предпринимательства. Есть еще один нюанс. Программы есть, но 11 из них не подкреплены финансированием. Следовательно, они не могут претендовать на федеральные и краевые деньги.

169 млн руб. федеральных денег получила краевая программа поддержки предпринимательства. Эти деньги были выиграны администрацией Приморского края на конкурсе, который объявляло Министерство экономического развития. Часть денег пойдет на гранты предпринимателям. 120 млн руб.федеральных денег и 30 млн руб. из Приморского бюджета выделено на создание краевого гарантийного фонда для предпринимателей.

Об этом фонде говорят с 2005 г. Предприниматели утверждают, что он необходим. Проблема получения кредитов не родилась вместе с кризисом. В кризис она обострилась. Гарантийный фонд позволит снять напряженность. Планируется, что в конце лета этот фонд должен заработать.

От редакции:

Мы планируем информировать своих читателей, как будут расходоваться 220 млн руб. Нам, как деловому изданию, очень хочется, чтобы эта сумма все-таки дошла до предпринимателей, а не "потерялась" где-то в кабинетах. В конце года мы проведем анализ и выясним, дошли ли деньги, выделенные государством, до предпринимательского сообщества.