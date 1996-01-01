Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кого поддержат приморские власти
Более подробно о финансировании программы поддержки предпринимателей "ЗР" рассказала председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья, президент НП "Лига торговых предпринимателей" Марина ШЕМИЛИНА.
- Программа первоначально состояла из трех разделов. Первый - финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства краевого бюджета в рамках этих мероприятий направляются на возмещение частичных затрат, связанных с оказанием услуг по развитию малого и среднего бизнеса. В общем, это хороший шанс получить финансирование предприятиям, которые специализируются на услугах для предпринимателей. Это могут быть некоммерческие организации, консалтинговые фирмы, маркетинговые агентства и так далее. Конечно, это не означает, что предприниматель не должен платить, к примеру, за семинары по повышению квалификации своих работников, так как компания, куда он обратился, уже получила какие-то деньги из бюджета. Такая стимуляция бизнеса в принципе не совсем правильна. Пусть эти семинары будут за счет поддержки гораздо дешевле, но предприниматели, обращающиеся за консалтингом, все равно должны будут небольшую сумму заплатить.
Общая сумма, выделенная краевым бюджетом, - 4,715 тыс. руб. В этом разделе федеральных денег нет. Правда, порядок выделения средств еще пока не принят и находится в стадии разработки. Это вызывает беспокойство, так как если учесть, что наш бизнес раскачивается долго, то есть опасения, что часть денег может быть не освоена.
Второй блок программы - финансовая поддержка непосредственно субъектов малого предпринимательства. Он имеет несколько аспектов. Например, субсидирование банковской процентной ставки (по кредитам, которые предприниматели получили с 1 января 2005г.), субсидирование части затрат на регистрацию товарного знака, на сертификацию производства, на сертификацию продукции, на получение патента, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Кроме того, деньги могут получить не только те предприятия, кто участвовал в зарубежных выставках, но и те, кто выставлялся в России. Похожая система сегодня работает в Китае. Подчеркну, что в данный момент большинство предпринимателей подают заявки на субсидирование процентной ставки. Понятно, что бизнес нуждается в дешевых деньгах. Однако, на мой взгляд, не стоит упускать возможность получить возмещение затрат на участие в ярмарках. Предприятия края должны быть более агрессивными в своем развитии. Предпринимательские издержки сегодня велики, так почему не подать заявку? Финансирование достаточно большое - 6 млн 654 тыс. - деньги из бюджета края, и 12 млн - деньги федеральные.
Софинансирование и поддержка муниципальных программ развития предпринимательства идет третьим блоком. В нем заложено 47 млн руб. Из них около 9 млн руб. из краевого бюджета, остальные - федеральные деньги. Правда, этот раздел в настоящее время самый проблемный. Первоначально подразумевалось, что муниципалитеты эти деньги поделят между собой по каким-то критериям. Но мы решили, что это будет неправильно. Деньги нужно давать тем, кто хочет создавать на своей территории условия для развития бизнеса и готов сам истратить свои деньги. Поэтому решили пойти по пути софинансирования. Вот только проблема в том, что муниципалитеты не очень-то охотно принимают свои программы. Чиновники не хотят лишних заморочек. Если программа принята, то ее нужно исполнить. Ее нужно профинансировать. То есть муниципалитет обязан заложить в свою программу определенное количество денег. И получить на каждый вложенный рубль пять рублей софинансирования. Кажется, что для местных властей это шанс получить бюджетные деньги и развить предпринимательство в своем муниципальном образовании. Но они по различным причинам не хотят этого делать.
Мы много ездим по краю, встречаемся с главами районов и депутатами, предпринимательскими объединениями и убеждаем их, чтобы они предприняли муниципальные программы. По состоянию на 25 июня по краю принято 25 муниципальных программ развития предпринимательства. Есть еще один нюанс. Программы есть, но 11 из них не подкреплены финансированием. Следовательно, они не могут претендовать на федеральные и краевые деньги.
169 млн руб. федеральных денег получила краевая программа поддержки предпринимательства. Эти деньги были выиграны администрацией Приморского края на конкурсе, который объявляло Министерство экономического развития. Часть денег пойдет на гранты предпринимателям. 120 млн руб.федеральных денег и 30 млн руб. из Приморского бюджета выделено на создание краевого гарантийного фонда для предпринимателей.
Об этом фонде говорят с 2005 г. Предприниматели утверждают, что он необходим. Проблема получения кредитов не родилась вместе с кризисом. В кризис она обострилась. Гарантийный фонд позволит снять напряженность. Планируется, что в конце лета этот фонд должен заработать.
От редакции:
Мы планируем информировать своих читателей, как будут расходоваться 220 млн руб. Нам, как деловому изданию, очень хочется, чтобы эта сумма все-таки дошла до предпринимателей, а не "потерялась" где-то в кабинетах. В конце года мы проведем анализ и выясним, дошли ли деньги, выделенные государством, до предпринимательского сообщества.
Новости тематики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Новости раздела
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья